У Польщі будівельники випадково розкопали чумне поховання (фото)

Під час епідемії чуми людей в Миколайках закопували цілими сім'ями. Тепер вчені мають вивчити їх рештки і перепоховати.

У Польщі будівельники випадково розкопали поховання людей, померлих від чуми в 18 столітті. Про це пише місцеве видання Wydarzenia.

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Робітники натрапили на людські рештки в місті Миколайки Варміно-Мазурського воєводства, коли будували житловий комплекс. Вони зупинили роботи і звернулися до вчених, які повели розкопки і виявили поселення епохи неоліту і римського періоду, а також два кладовища. Одне з них датується 18 століттям, коли смертоносна чума пронеслася по Мазурії — історичної області на північному сході Польщі.

Як розповіла президент наукового фонду Даджна Єжи Окуліч-Козарина Агнешка Яремек, збереглися письмові згадки про те, що на кладовищі поряд з церквою не вистачало місця, тому в 1710-1711 роках людей ховали по дорозі в Мронгово. На думку археологів, вони натрапили на те саме місце. Через кілька тижнів роботи вони знайшли в 60 могилах рештки близько сотні людей, загиблих від чуми. У багатьох випадках людей закопували цілими сім'ями.

"Після чуми поруч з могилами жертв цієї хвороби ховали інших загиблих. Імовірно, тут могли відбуватися поховання до початку XIX століття — Вони відрізняються від поховань жертв чуми, менш організовані, багатошарові", — зазначила Агнешка Яремек.

Вона додала, що кістки відправлять на антропологічний аналіз і різні експертизи. Після завершення досліджень рештки планують перепоховати, швидше за все, їх закопають в братській могилі.

[ + – ] Археологічні розкопки на місці стародавнього кладовища в Польщі [ + – ] Археологічні розкопки на місці стародавнього кладовища в Польщі [ + – ] Археологічні розкопки на місці стародавнього кладовища в Польщі [ + – ] Людські останки на чумному кладовищі [ + – ] Археологи на розкопках в Миколайках [ + – ] Людські останки на чумному кладовищі [ + – ] Археологи в пошуках артефактів [ + – ] Людські останки на чумному кладовищі [ + – ] Людські останки на чумному кладовищі

Під час розкопок в Миколайках археологи знайшли також рештки городища, яке існувало близько 4 тисяч років тому і протрималося до часів Римської Імперії. В землі збереглися артефакти тієї епохи, включно намиста з синього скла і уламки керамічного посуду. Вчені припускають, що для поселення вибрали через близькість озера і зручного невеликого пагорба. У період римського впливу і так званої Богачевської культури воно могло займати площу близько 3-5 тисяч квадратних метрів.

Бубонна чума стала причиною кількох смертельних епідемій в Середньовіччі. Найстрашніша з них, названа "Чорною смертю" прокотилася по Європі в 14 столітті — приблизно в 1320-х і 1330-х роках вона спалахнула в Східній Європі, а в 1346 році потрапила в Крим. У 1348 році від бубонної чуми загинули приблизно 15 мільйонів чоловік, що на той момент складало чверть всіх європейців.

Польщу епідемія вразила в 1351 році, приблизно в той же час вона проникла з Прибалтики до Києва, Чернігова, Переяслава та деякі міста на території сучасної Росії. У 18 столітті в Росії сталася ще одна спалах чуми, яку занесли з Османської імперії.

Раніше стало відомо про спалах бубонної чуми в Китаї і Монголії. 1 липня в провінції Ховд неподалік від російського кордону зафіксували два випадки захворювання. Столицю регіону і район, в якому жили хворі, закрили на карантин.

Писали також, що вчені розробили нову вакцину від чуми, яку готують до випробувань на людях. Препарат заснований на технології вакцин проти коронавируса.