Крохотное животное преодолело расстояние более 2 тысяч километров. По мнению исследователей, такое стало возможным только благодаря изменению климата.

Летучая мышь размером с большой палец и весом в 8 грамм пролетела чуть более 2018 километров из Лондонского зоопарка в деревню Мольгино Псковской области (РФ). Путешествие нетопыря завершилось попаданием в лапы кота. Об этом сообщает BBC.

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Израненную домашним питомцем мышь обнаружила жительница деревни Мольгино Светлана Лапина. Животное скончалось в ветеринарной клинике, куда ее отвезли природоведы. На крыле нетопыря они обнаружили метку Лондонского зоопарка и сообщили о погибшей мыши в британский Фонд охраны летучих мышей.

По данным журналистов, этого нетопыря еще в 2016 году поймал натуралист Брайан Бриггс. Они пометил животное и передал его Лондонскому зоопарку.

Как утверждает глава Фонда охраны летучих мышей Лиззы Уорледж, путешествие этого нетопыря является самым дальним перелетом из Британии по Европе из тех, что известны организации.

"Какой олимпиец. Его путешествие — захватывающая научная находка и еще одна часть к разгадке миграции летучих мышей", — сказала глава Фонда.

Несмотря на то, что летучая мышь преодолела такое большое расстояние, абсолютной рекордсменкой среди европейских рукокрылых ей стать не удалось. На первом месте остается нетопырь, которого поймали в Латвии, после чего обнаружили в Испании в 2019 году. По подсчетам исследователей, животное преодолело расстояние в 2224 километра. Таким образом, до главного рекорда погибшему путешественнику, который совершил перелет на 2018 километров, не хватило чуть больше 200 км.

[ + – ] Нетопырь преодолел расстояние в 2018 километров

По данным ученых, на которые ссылаются журналисты, расширение площади перелетов нетопыря связано прежде всего с изменением климата.

Напомним, в январе впервые за сто лет в Великобритании обнаружили чрезвычайно редкую и находящуюся под угрозой вымирания подковообразную летучую мышь (Rhinolophus ferrumequinum). Примечательно, но обнаружили ее в Подковообразном переходе Дуврского замка в графстве Кент.

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