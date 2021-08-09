Летюча миша встановила рекорд, перелетівши з Лондона в Росію, і померла в лапах кота

Крихітна тварина подолала відстань понад 2 тисячі кілометрів. На думку дослідників, таке стало можливим тільки завдяки зміні клімату.

Летюча миша розміром з великий палець і вагою 8 грам пролетіла трохи більше 2018 кілометрів з Лондонського зоопарку в село Мольгіно Псковської області (РФ). Подорож кажана завершилася потраплянням в лапи кота. Про це повідомляє BBC.

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Поранену домашнім вихованцем мишу виявила мешканка села Мольгіно Світлана Лапіна. Тварина померла у ветеринарній клініці, куди її відвезли природознавці. На крилі кажана вони виявили мітку Лондонського зоопарку і повідомили про загиблу мишу в британський Фонд охорони кажанів.

За даними журналістів, цього кажана ще у 2016 році піймав натураліст Брайан Бріггс. Вони позначив тварину і передав її Лондонському зоопарку.

Як стверджує глава Фонду охорони кажанів Ліззі Уорледж, подорож цього кажана є найбільш далеким перельотом з Британії по Європі з тих, що відомі організації.

"Який олімпієць. Його подорож — захоплива наукова знахідка і ще одна частина до розгадки міграції кажанів", — сказала глава Фонду.

Незважаючи на те, що летюча миша подолала таку велику відстань, абсолютною рекордсменкою серед європейських кажанів їй стати не вдалося. На першому місці залишається нетопир, якого спіймали в Латвії, після чого виявили в Іспанії у 2019 році. За підрахунками дослідників, тварина подолала відстань 2224 кілометри. Таким чином, до головного рекорду загиблому мандрівникові, який здійснив переліт на 2018 кілометрів, не вистачило трохи більше 200 км.

[ + – ] Нетопир подолав відстань 2018 кілометрів

За даними вчених, на які посилаються журналісти, розширення площі перельотів кажана пов'язане насамперед зі зміною клімату.

Нагадаємо, в січні вперше за сто років у Великобританії виявили надзвичайно рідкісного підковоподібного кажана (Rhinolophus ferrumequinum), який знаходиться під загрозою вимирання. Примітно, але виявили його у підковоподібному переході Дуврського замку у графстві Кент.

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