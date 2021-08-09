Летюча миша встановила рекорд, перелетівши з Лондона в Росію, і померла в лапах кота
Крихітна тварина подолала відстань понад 2 тисячі кілометрів. На думку дослідників, таке стало можливим тільки завдяки зміні клімату.
Летюча миша розміром з великий палець і вагою 8 грам пролетіла трохи більше 2018 кілометрів з Лондонського зоопарку в село Мольгіно Псковської області (РФ). Подорож кажана завершилася потраплянням в лапи кота. Про це повідомляє BBC.
Поранену домашнім вихованцем мишу виявила мешканка села Мольгіно Світлана Лапіна. Тварина померла у ветеринарній клініці, куди її відвезли природознавці. На крилі кажана вони виявили мітку Лондонського зоопарку і повідомили про загиблу мишу в британський Фонд охорони кажанів.
За даними журналістів, цього кажана ще у 2016 році піймав натураліст Брайан Бріггс. Вони позначив тварину і передав її Лондонському зоопарку.
Як стверджує глава Фонду охорони кажанів Ліззі Уорледж, подорож цього кажана є найбільш далеким перельотом з Британії по Європі з тих, що відомі організації.
"Який олімпієць. Його подорож — захоплива наукова знахідка і ще одна частина до розгадки міграції кажанів", — сказала глава Фонду.
Незважаючи на те, що летюча миша подолала таку велику відстань, абсолютною рекордсменкою серед європейських кажанів їй стати не вдалося. На першому місці залишається нетопир, якого спіймали в Латвії, після чого виявили в Іспанії у 2019 році. За підрахунками дослідників, тварина подолала відстань 2224 кілометри. Таким чином, до головного рекорду загиблому мандрівникові, який здійснив переліт на 2018 кілометрів, не вистачило трохи більше 200 км.
За даними вчених, на які посилаються журналісти, розширення площі перельотів кажана пов'язане насамперед зі зміною клімату.
Нагадаємо, в січні вперше за сто років у Великобританії виявили надзвичайно рідкісного підковоподібного кажана (Rhinolophus ferrumequinum), який знаходиться під загрозою вимирання. Примітно, але виявили його у підковоподібному переході Дуврського замку у графстві Кент.
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