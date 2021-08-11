Польские хирурги пришили трехлетней девочке оторванную голову

После ДТП голова девочки держалась на мышцах и коже, поэтому ребенку понадобилась уникальная операция

Польские нейрохирурги провели уникальную процедуру по пришиванию головы. Пациенткой оказалась трехлетняя девочка, серьезно пострадавшая в аварии в поселке Редзиково 6 июля этого года. Теперь ребенку предстоит долгая реабилитация. Об этом сообщает портал In Poland.

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По данным журналистов, в начале июля полицейский ехал на своем автомобиле вместе с отцом и трехлетней дочерью к ее бабушке и дедушке. 57-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. 32-летний правоохранитель погиб на месте, а водитель и ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в больницу в польском городе Слупск. Наиболее сильные повреждения получила 3-летняя девочка — внезапный удар был настолько сильным, что ребенку практически оторвало голову.

"Кожа и мышцы были на месте, но связки и кости были разорваны. Исследования визуализации четко показали, что расстояние между головой и остальным телом увеличилась на 2 см. Голова ребенка держалась фактически на мышцах и коже", — говорится в публикации.

Девочку доставили в детский травматологический центр в Гданськой больнице имени Николая Коперника. Там до операции пострадавшая находилась в медикаментозной коме. Операция прошла успешно — самочувствие ребенка улучшается, однако предстоит длительная реабилитация. По словам врачей, девочка осталась в живых только потому, что в автомобиле она была пристегнута ремнями безопасности.

"Ей повезло, что за ней ухаживали нейрохирурги, которые имеют большой опыт лечения такого типа травм. Никто в Польше таких процедур не проводит", — сообщили журналисты.

Напомним, недавно впервые во Львове специалисты клинической больницы скорой медицинской помощи выполнили гинекологическую операцию при помощи робота Da Vinci. Использование микроинструментов и 3D изображения высокой четкости позволило специалистам удалить кисту с помощью нескольких маленьких проколов.

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