Польські хірурги пришили трирічній дівчинці відірвану голову

Після ДТП голова дівчинки трималася на м'язах і шкірі, тому дитині знадобилася унікальна операція

Польські нейрохірурги провели унікальну процедуру з пришивання голови. Пацієнткою стала трирічна дівчинка, яка серйозно постраждала в аварії в селищі Редзіково 6 липня цього року. Тепер дитину чекає довга реабілітація. Про це повідомляє портал In Poland.

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За даними журналістів, на початку липня поліцейський їхав на своєму автомобілі разом із батьком і трирічною дочкою до її бабусі і дідуся. 57-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав із дороги і врізався в дерево. 32-річний правоохоронець загинув на місці, а водій і дитина отримали серйозні травми і були доставлені в лікарню в польському місті Слупськ. Найбільш сильні пошкодження отримала 3-річна дівчинка — раптовий удар був настільки сильним, що дитині практично відірвало голову.

"Шкіра і м'язи були на місці, але зв'язки і кістки були розірвані. Дослідження візуалізації чітко показали, що відстань між головою та іншим тілом збільшилася на 2 см. Голова дитини трималася фактично на м'язах і шкірі", — йдеться в публікації.

Дівчинку доставили в дитячий травматологічний центр у Гданську лікарні імені Миколи Коперника. Там до операції постраждала перебувала в медикаментозній комі. Операція пройшла успішно — самопочуття дитини поліпшується, однак має бути тривала реабілітація. За словами лікарів, дівчинка залишилася живою тільки тому, що в автомобілі вона була пристебнута пасками безпеки.

"Їй пощастило, що за нею доглядали нейрохірурги, які мають великий досвід лікування такого типу травм. Ніхто в Польщі таких процедур не проводить", — повідомили журналісти.

Нагадаємо, нещодавно вперше у Львові фахівці клінічної лікарні швидкої медичної допомоги зробили гінекологічну операцію за допомогою робота Da Vinci. Використання мікроінструментів і 3D зображення високої чіткості дозволило фахівцям видалити кісту за допомогою декількох маленьких проколів.

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