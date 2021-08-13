Казахская авиакомпания будет взвешивать пассажиров перед вылетом

Процедура взвешивания пассажиров будет добровольной, а за согласие будут давать подарки.

Казахстанская авиакомпания Air Astana начала взвешивать пассажиров перед вылетом. Об этом сообщил авиационный портал Avianews.

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Процедура будет добровольной и продлится до 31 августа 2021 года, а согласие пассажиры смогут принять участие в беспроигрышной лотерее с подарками.

В Air Astana объясняют, что взвешивание необходимо для обновления статистических данных для безопасности совершения полетов. Пассажиров будут взвешивать вместе с ручной кладью и вносить данные в систему для расчета балансировки самолета. Для процедуры будут оборудованы специальные места, где пассажиров разделят по полу.

Благодаря процедуре во время стоянки самолет не упадет на хвост, не заденет взлетно-посадочную полосу во время взлета, и компьютер подсчитает нужную тягу двигателей для разгона.

Air Astana проводит такие исследование раз в 5 лет, ведь средний вес человека регулярно меняется в связи с различными факторами. Взвешивание будет проводится в аэропортах Алматы и Нур-Султан.

Напомним, в одесском аэропорту образовалась пробка из-за того, что пилот из ОАЭ отказался вести самолет по взлетно-посадочной полосе. Командир самолета компании FlyDubai заявил, что его не устраивает ширина магистральной рулежной дорожки.

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