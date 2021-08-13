Казахська авіакомпанія буде зважувати пасажирів перед вильотом

Процедура зважування пасажирів буде добровільною, а за згоду даватимуть подарунки.

Казахстанська авіакомпанія Air Astana початку зважувати пасажирів перед вильотом. Про це повідомив авіаційний портал Avianews.

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Процедура буде добровільною і триватиме до 31 серпня 2021 року, а згоду пасажири зможуть взяти участь у безпрограшній лотереї з подарунками.

У Air Astana пояснюють, що зважування необхідно для поновлення статистичних даних для безпеки здійснення польотів. Пасажирів будуть зважувати разом з ручною поклажею і вносити дані в систему для розрахунку балансування літака. Для процедури будуть обладнані спеціальні місця, де пасажирів розділять за статтю.

Завдяки процедурі під час стоянки літак не впаде на хвіст чи не зачепить злітно-посадкову смугу під час зльоту, і комп'ютер підрахує потрібну тягу двигунів для розгону.

Air Astana проводить такі дослідження раз на 5 років, адже середня вага людини регулярно змінюється в зв'язку з різними факторами. Зважування буде проводиться в аеропортах Алмати і Нур-Султан.

Нагадаємо, в одеському аеропорту утворилася пробка через те, що пілот з ОАЕ відмовився вести літак по злітно-посадковій смузі. Командир літака компанії FlyDubai заявив, що його не влаштовує ширина магістральної рульової доріжки.

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