В Турции от наводнения погибли уже 27 человек (фото, видео)

Большинство погибших находились в своих домах и утонули, причем некоторые пытались укрыться от стихии в подвалах.

Наводнение в Турции спровоцировало гибель 27 человек, а причерноморский регион продолжает потерпать от катаклизма. Об этом сообщило издание Hurriyet Daily News со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

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Жертвами катаклизма стали 25 человек в Кастамоне. Еще две жертвы есть в провинции Синоп, а в Бартыне продолжаются поиски пропавшего без вести мужчины. Его, предположительно, считают еще одной жертвой.

Наводнение в Турции спровоцировало эвакуацию 1700 человек из пострадавших районов. Некоторых вывозили при помощи катеров или вертолетов. При этом обесточенными остаются 112 деревень в Кастамоне и 86 в Синопе.

Для региона правительство выделило фонд в размере 20 млн турецких лир (2,4 млн долларов). Более 890 рабочих в Бартыне, 2330 в Кастамону и 1530 в Синопе проводят работы по оказанию помощи в пострадавших районах.

Вертолеты, направленные для помощи пострадавшим от наводнения в Турции, спускали сотрудников береговой охраны просто на крыши зданий после того, как паводковые воды хлынули по улицам.

В результате наводнения в Турции была повреждена энергетическая инфраструктура, около 330 деревень остались без электричества. По данным AFAD, пять мостов обрушились, многие другие были повреждены, что привело к перекрытию дорог. Были снесены и отдельные участки дорог.

По данным метеорологов, дожди могут в значительной мере утихнуть сегодня, 13 августа, сообщило издание Hurriyet.

Со ссылкой на спасателей журналисты написали, что большинство жертв находились в своих домах и утонули, причем некоторые пытались укрыться от стихии в подвалах.

Напомним, вчера, 12 августа, сообщалось, что жертвами наводнения в Турции стали не менее 11 человек.