В Туреччині від повені загинули вже 27 осіб (фото, відео)

Більшість загиблих знаходилися у своїх будинках і потонули, причому деякі намагалися сховатися від стихії у підвалах.

Повінь в Туреччині спричинила загибель 27 осіб, а причорноморський регіон продовжує потерпає від катаклізму. Про це повідомило видання Hurriyet Daily News з посиланням на Управління з питань надзвичайних ситуацій та лих (AFAD).

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Катаклізм призвів до загибелі 25 осіб у Кастамону. Ще два загинули в провінції Синоп, а в Бартин тривають пошуки зниклого безвісти чоловіка.

Повінь в Туреччині спричинила евакуацію 1700 людей із постраждалих районів. Деяких вивозили за допомогою катерів або вертольотів. При цьому знеструмленими залишаються 112 сіл у Кастамону і 86 у Синопі.

Для регіону уряд виділив фонд розміром 20 млн турецьких лір (2,4 млн доларів). Більше 890 робітників у Бартині, 2330 в Кастамону і 1530 в Синопі проводять роботи з надання допомоги у постраждалих районах.

Вертольоти, спрямовані для допомоги постраждалим від повені в Туреччині, спускали співробітників берегової охорони просто на дахи будівель після того, як паводкові води хлинули на вулиці.

В результаті повені в Туреччині була пошкоджена енергетична інфраструктура, близько 330 сіл залишилися без електрики. За даними AFAD, п'ять мостів зруйновані, багато інших були пошкоджені, що призвело до перекриття доріг. Були знесені і окремі ділянки доріг.

За даними метеорологів, дощі можуть значною мірою вщухнути сьогодні, 13 серпня, повідомило видання Hurriyet.

З посиланням на рятувальників воно написало, що більшість загиблих людей перебували у своїх будинках і потонули, причому деякі намагалися сховатися від стихії у підвалах.

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, повідомлялося, що жертвами повені в Туреччині стали не менше 11 осіб.

Дощі, що викликали повінь, почалися на початку поточного тижня.