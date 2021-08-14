Вода поднималась на 3-4 метра: жертвами наводнения в Турции стал 41 человек (фото, видео)

Эвакуировать пришлось более 1 700 человек, а глава МВД Сулейман Сойлу назвал катаклизм "самым серьезным", который он когда-либо видел.

В Турции продолжается ликвидация последствий катастрофических наводнений. Число жертв наводнений и селей на севере страны возросло до 41. Несколько человек продолжают считаться пропавшими без вести. Бригады аварийно-спасательных служб продолжают обследовать разрушенные здания, затопленные дома и подвалы в поисках новых жертв и выживших. Об этом сообщило издание Hurriyet Daily News со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

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Проливные дожди обрушились на прибрежные черноморские провинции Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун 11 августа. Они продолжались почти непрерывно до вечера 13 августа. В результате наводнений, которые вызвали эти дожди, разрушены дома, дороги и мосты, затоплены и смыты десятки автомобилей. Более 1700 человек были эвакуированы, некоторые были сняты с крыш вертолетами, многие временно разместились в студенческих общежитиях.

Среди пропавших без вести – 12-летние сестры-близнецы, их бабушка и дедушка, которые оказались в ловушке внутри обрушившегося восьмиэтажного здания в городе Бозкурт.

Мать девочек, Арзу Юсель, рассказала, что вышла из дома после того, как власти посоветовали жителям переместить свои машины на возвышенность. Когда она вернулась, вода уже окружила здание и помешала ей войти. Она видела, как дочери машут ей руками.

"Мы говорили по телефону. Они махали рукой с балкона и сказали: "Не волнуйся, мама, у нас все хорошо", – рассказала Юсель. – Власти сказали: "Поднимите машины выше". Они не говорили: "Спасите свои жизни, спасите своих детей". Я могла бы вытащить их оттуда".

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу охарактеризовал наводнение как "самое серьезное, которое я видел". 11 августа, по его словам, паводковые воды в некоторых областях достигли трех или четырех метров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменивший торжества по случаю 20-летия своей партии, посетил пострадавший район 12 августа и пообещал восстановить разрушенные дома, дороги и мосты.

Житель Бозкурта Йылмаз Эрсевенли рассказал, что он вышел из дома, чтобы перебраться на машине в безопасное место, так как паводковые воды начали подниматься, но не успел: поток накрыл его. Ему удалось спастись, ухватившись за дерево, которое потом тоже смыло.

"Я чуть не потерял жизнь, пытаясь спасти машину", — сказал Эрсевенли.

В общей сложности пять мостов обрушились в результате наводнения, еще два были повреждены, сообщает AFAD. Десятки деревень остаются без электричества, а некоторые дороги остаются заблокированными. 13 августа вертолеты все еще эвакуировали людей из районов, куда не нет доступа по дороге.

13 августа Эрдоган объявил пострадавшие районы зоной бедствия, сообщило издание Hurriyet.

В этих местах можно будет отсрочить уплату бизнесом налогов и выплаты в учреждения социального страхования. Также будет предоставлена ​​помощь для покрытия потерь имущества, транспортных средств и рабочих мест. Будут отложены платежи по кредитам.

Организация по развитию малых и средних предприятий Турции (KOSGEB) подготовит план экстренной поддержки для пострадавших районов.

Напомним, месяц назад в этом же районе Турции наводнения и оползни унесли жизни шестерых человек.