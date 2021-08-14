Вода піднімалася на 3-4 метри: жертвами повені в Туреччині стала 41 особа (фото, відео)

Евакуювати довелося більше 1 700 осіб, а глава МВС Сулейман Сойлу назвав катаклізм "найсерйознішим", який він коли-небудь бачив.

У Туреччині триває ліквідація наслідків катастрофічних повеней. Число жертв повеней і селів на півночі країни зросло до 41. Кілька людей продовжують вважатися зниклими без вести. Бригади аварійно-рятувальних служб продовжують обстежувати зруйновані будівлі, затоплені будинки і підвали в пошуках нових жертв і тих, що вижили. Про це повідомило видання Hurriyet Daily News з посиланням на Управління з питань надзвичайних ситуацій та лих (AFAD).

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Проливні дощі обрушилися на прибережні чорноморські провінції Бартин, Кастамону, Синоп і Самсун 11 серпня. Вони тривали майже безперервно до вечора 13 серпня. В результаті повеней, які викликали ці дощі, зруйновані будинки, дороги і мости, затоплені і змиті десятки автомобілів. Більше 1700 чоловік були евакуйовані, деякі були зняті з дахів вертольотами, багато тимчасово розмістилися в студентських гуртожитках.

Серед зниклих безвісти — 12-річні сестри-близнюки, їхні бабуся і дідусь, які опинилися в пастці всередині обрушився восьмиповерхового будинку в місті Бозкурт.

Мати дівчаток, Арзу Юсел, розповіла, що вийшла з дому після того, як влада порадила жителям перемістити свої машини на височину. Коли вона повернулася, вода вже оточила будівлю і перешкодила їй увійти. Вона бачила, як дочки махають їй руками.

"Ми говорили по телефону. Вони махали рукою з балкона і казали: "Не хвилюйся, мама, у нас все добре", — розповіла Юсел. — Влада сказала: "Підніміть машини вище". Вони не говорили: "Врятуйте свої життя, врятуйте своїх дітей". Я могла б витягнути їх звідти".

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу охарактеризував повінь як "найсерйознішу, яку я бачив". 11 серпня, за його словами, паводкові води в деяких областях досягли трьох або чотирьох метрів.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який скасував урочистості з нагоди 20-річчя своєї партії, відвідав постраждалий район 12 серпня і пообіцяв відновити зруйновані будинки, дороги і мости.

Житель Бозкурту Йилмаз Ерсевенлі розповів, що він вийшов з дому, щоб перебратися на машині в безпечне місце, так як паводкові води почали підніматися, але не встиг: потік накрив його. Йому вдалося врятуватися, вхопившись за дерево, яке потім теж змило.

"Я ледве не втратил життя, намагаючись врятувати машину", — сказав Ерсевенлі.

В цілому п'ять мостів обрушилися в результаті повені, ще два були пошкоджені, повідомляє AFAD. Десятки сіл раніше залишаються без електрики, а деякі дороги залишаються заблокованими. 13 серпня вертольоти все ще евакуювали людей з районів куди не мають доступу по дорозі.

13 серпня Ердоган оголосив постраждалі райони зоною лиха, повідомило видання Hurriyet.

У цих місцях можна буде відстрочити сплату бізнесом податків і виплати в установи соціального страхування. Также буде надана допомога для покриття втрат майна, транспортних засобів і робочих місць. Будуть відкладені платежі по кредитах.

Організація з розвитку малих і середніх підприємств Туреччини (KOSGEB) підготує план екстреної підтримки для постраждалих районів.

Нагадаємо, місяць тому в цьому ж районі Туреччини повені і зсуви забрали життя шістьох осіб.