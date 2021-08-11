На Туреччину обрушилася потужна повінь, почалася евакуація (фото, відео)

Новий катаклізм прийшов на зміну нещодавнім лісовим пожежам. Уже зараз відомо про 13 постраждалих — вони отримали поранення в результаті обвалення мосту.

Північна (чорноморська) частина Туреччини зіткнулася з новою хвилею повені, що охопила за останні два дні провінції від Бартина до Синопа. Проводиться евакуація, одна людина зникла безвісти, повідомило видання Daily Sabah.

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Місяць тому тут же повені та зсуви забрали життя шістьох людей.

У Бартині паводкові води затопили багато будинків і підприємств, змітаючи з доріг автомобілі після сильних дощів пізно ввечері у вівторок, 10 серпня.

Найбільших руйнувань зазнали в Улусському районі. Частина дороги, що з'єднує провінцію з Карабюком, обрушилася, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, щоб врятувати 20 осіб, які опинилися в пастці у своїх будинках.

Губернатор провінції Сінан Гюнер розмовляв із репортерами на дорозі, закритій через зсуви. "Ми врятували людей, що застрягли в своїх будинках біля русел річок. Наші бригади також рятували людей, які опинилися у своїх машинах", — сказав він.

Управління з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) повідомило, що 13 осіб отримали поранення в результаті обвалення мосту на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.

Місто Синоп і однойменна провінція сильно постраждали від повені в середу, 11 серпня. Офіційні особи оголосили, що в якості запобіжного заходу була евакуйована державна лікарня в районі. Робочі на одній із фабрик виявилися в пастці через повінь.

Велику кількість людей, які застрягли в місцях, охоплених паводковими водами, було евакуйовано вертольотами.

Губернатор провінції Кастамону Авні Чакир сказав журналістам: "Опади протягом ночі вівторка призвели до того, що в Аздаваї струмок вилився з берегів. Ми поки не змогли дістатися до району через обвали на дорозі". Губернатор закликав місцевих жителів не залишати будинки без необхідності.

Агентство Anadolu повідомило, що 85-річна жінка пропала безвісти — її віднесло потоком води. 13 осіб отримали поранення в Стамбулі, коли автомобілі перекинулися через міст, який обрушився. Вони були доставлені в довколишні лікарні.

Раніше Фокус писав, що через пожежі на півдні та сході Туреччини постраждали люди, тварини та навіть античні міста. Українці, які стали свідками трагедії, розповіли про побачене.

125 зі 132 лісових пожеж у Туреччині взяті під контроль пожежних служб. Про це 2 серпня заявив журналістам міністр сільського та лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі.

На сьогоднішній день більшість старих вогнищ пожежі погашені, але з'являються нові. Зокрема вогонь бушує в провінціях Муглі й Іспарті.