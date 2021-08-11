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На Турцию обрушилось мощное наводнение, началась эвакуация (фото, видео)

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Новый катаклизм пришел на смену недавним лесным пожарам. Уже сейчас известно про 13 пострадавших – они получили ранения в результате обрушения моста.

Наводнение в Турции затронуло северную (черноморскую) часть страны. За последние два дня пострадали две провинции — Бартын и Синоп. Проводится эвакуация, один человек пропал без вести сообщило издание Daily Sabah.

Месяц назад здесь же наводнения и оползни унесли жизни шестерых человек.

В Бартыне паводковые воды затопили много домов и предприятий, сметая с дорог автомобили после сильных дождей поздно вечером во вторник, 10 августа.

Наибольшие разрушения произошли в Улусском районе. Часть дороги, соединяющей провинцию с Карабюком, обрушилась, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах.

Губернатор провинции Синан Гюнер разговаривал с репортерами на дороге, закрытой из-за оползней. "Мы спасли людей, застрявших в своих домах у русел рек. Наши бригады также спасали людей, оказавшихся в их машинах", – сказал он.

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Управление по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) сообщило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Наводнение в Турции привело к тому, что сильно пострадал город Синоп и одноименная провинция. Официальные лица объявили, что в качестве меры предосторожности была эвакуирована государственная больница в районе. Рабочие на одной из фабрик оказались в ловушке из-за наводнения.

Большое количество людей, застрявших в местах, охваченных паводковыми водами, было эвакуировано вертолетами.

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Губернатор провинции Кастамону Авни Чакир сказал журналистам: "Осадки в течение ночи вторника привели к тому, что в Аздавай ручей вылился из берегов. Мы пока не смогли добраться до района из-за обрушений на дороге". Губернатор призвал местных жителей не покидать дома без необходимости.

Агентство Anadolu сообщило, что 85-летняя женщина пропала без вести – ее унесло потоком воды. 13 человек получили ранения в Бартине, когда автомобили перевернулись из-за обрушившегося моста. Они были доставлены в близлежащие больницы.

Ранее Фокус писал, что из-за пожаров на юге и востоке Турции пострадали люди, животные и даже античные города. Украинцы, ставшие свидетелями трагедии, рассказали об увиденном.

125 из 132 лесных пожаров в Турции взяты под контроль пожарных служб. Об этом 2 августа, заявил журналистам министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

На сегодняшний день большинство старых очагов пожара потушены, но появляются новые. В частности, огонь бушует в провинциях Мугле и Испарте.