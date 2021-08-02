Турция взяла под контроль пожары на юге страны: туристы возвращаются в отели (фото, видео)

Хотя ситуация нормализуется, тушить пожары продолжают около 5 тысяч человек. Они используют десятки летательных аппаратов и сотни специальных автомобилей.

125 из 132 лесных пожаров в Турции взяты под контроль пожарных служб. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил журналистам в центре координации пожаров в районе Милас на юго-западе провинции Мугла министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, передает Anadolu.

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Глава ведомства отметил, что в общей сложности для борьбы с пожарами сейчас используются 16 самолетов, девять беспилотников, 51 вертолет, один беспилотный вертолет, 850 оросителей и 150 строительных машин. Помимо этого, на дежурстве находятся более пяти тысяч человек.

Фото: Anadolu

Пожары в Бодруме

Ранее сегодня стало известно, что возле Бодрума огонь стал подбираться к тепловой электростанции и аэропорту. Речь идет об Еникейской электростанции, которая обеспечивает электричеством Бодрум и Милас. Возгорания ТЭС не случилось, поскольку ветер поменял направление. Помимо этого, рядом находится аэропорт Бодрум.

[ + – ] Пожары в Турции Фото: Al Jazeera [ + – ] Пожары в Турции Фото: euractiv.com

При этом, как сообщает Ассоциация туроператоров России, в регионе Бодрум очаги возгорания сейчас находятся вдали от туристических зон, отели региона принимают новых туристов.

Пожары в Мармарисе

В то же время в Мармарисе продолжается возвращение туристов в забронированные отели. Как сообщают туристы, на улицах в центре Мармариса спокойно, небо ясное, хотя в горах виден дым.

Пожары в Фетхие-Олюдениз

В регионе Фетхие-Олюдениз вдалеке от туристических зон сейчас тушат один очаг возгорания в лесу, который возник в ночь с 1 на 2 августа. Это не доставило неудобств туристам, отели продолжают принимать новых гостей.

В результате лесных пожаров в Турции, которые вспыхнули 28 июля, погибли не менее восьми человек.

Ранее стало известно, что ответственность за пожары в Турции взяла на себя организация "Дети огня", признанная в стране террористической. Участники движения пообещали продолжать "ставить на колени" турецкий режим при помощи огня.

По данным журналистов, "Дети огня" имеют отношение к Рабочей партии Курдистана, которая запрещена на территории Турции.

1 августа писали, что в Турции туристов начали эвакуировать из из 5-звездочных отелей в Бодруме. Пожар продолжает распространяться и угрожать жизни как местных жителей, так и многочисленных туристов. Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, 98 из 107 пожаров находятся под контролем, а министр здравоохранения Фахреттин Коджа добавил, что 400 человек получили медицинскую помощь из-за травм, полученных в Манагавте.