Туреччина взяла під контроль пожежі на півдні країни: туристи повертаються в готелі (фото, відео)

Хоча ситуація нормалізується, гасити пожежі продовжують близько 5 тисяч осіб. Вони використовують десятки літальних апаратів і сотні спеціальних автомобілів.

125 зі 132 лісових пожеж у Туреччині взяті під контроль пожежних служб. Про це в понеділок, 2 серпня, заявив журналістам у центрі координації пожеж у районі Мілас на південному заході провінції Мугла міністр сільського та лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі, передає Anadolu.

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Глава відомства зазначив, що в цілому для боротьби з пожежами зараз використовуються 16 літаків, дев'ять безпілотників, 51 вертоліт, один безпілотний вертоліт, 850 зрошувачів і 150 будівельних машин. Крім цього, на чергуванні перебувають понад п'ять тисяч осіб.

Фото: Anadolu

Пожежі в Бодрумі

Раніше сьогодні стало відомо, що біля Бодрума вогонь став підбиратися до теплової електростанції та аеропорту. Йдеться про Енікейську електростанцію, яка забезпечує електрикою Бодрум і Мармарис. Загоряння ТЕС не сталося, оскільки вітер змінив напрям. Крім цього, поруч знаходиться аеропорт Бодрум.

[ + – ] Пожежі в Туреччині Фото: covid-rules [ + – ] Пожежі в Туреччині Фото: euractiv.com

При цьому, як повідомляє Асоціація туроператорів Росії, у регіоні Бодрум осередки займання наразі знаходяться далеко від туристичних зон, готелі регіону приймають нових туристів.

Пожежі в Мармарисі

У той же час у Мармарисі триває повернення туристів у заброньовані готелі. Як повідомляють туристи, на вулицях у центрі Мармариса спокійно, небо ясне, хоча в горах видно дим.

Пожежі в Фетхіє-Олюденіз

У регіоні Фетхіє-Олюденіз далеко від туристичних зон зараз гасять один осередок загоряння в лісі, який виник у ніч із 1 на 2 серпня. Це не принесло незручності туристам, готелі продовжують приймати нових гостей.

У результаті лісових пожеж у Туреччині, які спалахнули 28 липня, загинули не менше восьми осіб.

Раніше стало відомо, що відповідальність за пожежі в Туреччині взяла на себе організація "Діти вогню", визнана в країні терористичну. Учасники руху пообіцяли продовжувати "ставити на коліна" турецький режим за допомогою вогню.

За даними журналістів, "Діти вогню" мають відношення до Робітничої партії Курдистану, яка заборонена на території Туреччини.

1 серпня писали, що в Туреччині туристів почали евакуювати з 5-зіркових готелів у Бодрумі. Пожежа продовжує поширюватися та загрожувати життю як місцевих жителів, так і численних туристів. Як заявив міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі, 98 з 107 пожеж перебувають під контролем, а міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа додав, що 400 осіб отримали медичну допомогу через травми, отриманих у Манагавті.