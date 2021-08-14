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Африканский художник делает картины из выброшенных в море шлепанцев (фото)

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Аристид Куаме, художник, Кот-д'Ивуар,
Фото: reuters.com | Аристид Куаме

Оригинальные работы Аристида Куаме оцениваются до тысячи долларов и привлекают внимание коллекционеров как в Кот-д'Ивуаре, так и за рубежом.

В Кот-д'Ивуар 26-летний художник Аристид Куаме собирает на пляже выброшенные шлепанцы и другую обувь и превращает их в произведения искусства стоимостью до тысячи долларов, сообщает в субботу, 14 августа Reiters.

Он разрезает пластиковые и резиновые подошвы на части, а затем собирает из них большие коллажи.

"Это мусор, который люди выбросили в море, а море возвращает его нам, потому что оно этого не хочет", – рассказал он журналисту на пляже в Абиджане.

Куаме вырезает фигуры, буквы и лица на резиновых подошвах, сам изготавливая краску, размалывая остатки обуви в пигментные красители. При этом, техника художника является недорогой и экологически чистой.

Пластиковые и другие отходы разбросаны по большинству городских пляжей в Западной Африке, поскольку мусор, выброшенный в городские каналы, выносится в море, а затем приливами возвращается на берег.

Аристид Куаме, портрет, Мандела
Один из портретов
Аристид Куаме, художник, работы,
Работы Аристида Куаме
Аристид Куаме, художник, тапочки,
Аристид Куаме у своих работ
Аристид Куаме, художник, выставка,
Выставка Аристида Куаме
Аристид Куаме, художник, пляж,
Аристид Куаме на пляже
Аристид Куаме, художник, картины,
Аристид Куаме на выставке
Аристид Куаме, художник, политики,
Еще одна работа
Аристид Куаме, портрет, Мандела
Аристид Куаме, художник, работы,
Аристид Куаме, художник, тапочки,
Аристид Куаме, художник, выставка,
Аристид Куаме, художник, пляж,
Аристид Куаме, художник, картины,
Аристид Куаме, художник, политики,

Всего за несколько лет оригинальные работы Куаме привлекли внимание художественного истеблишмента Кот-д'Ивуара и выставлялись в галереях в этой стране и за рубежом.

Среди работ художника как большие портреты таких политиков как Нельсон Мандела, так и постеры с тематикой на различные социальные проблемы: изменение климата, неравенство в благосостоянии или коронавирус.

"Моя цель — заставить людей задуматься об окружающей среде, чтобы создать лучшую жизнь", – говорит Аристид Куаме.

Агентство напоминает, что по данным ООН, каждый год в мировой океан сбрасывается около 13 миллионов тонн пластиковых отходов.

Напомним, аргентинский скульптор Марсело Толедо создает свои работы из отходов пандемии, в частности использованных масок и шприцев.

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