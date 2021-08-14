Африканский художник делает картины из выброшенных в море шлепанцев (фото)

Оригинальные работы Аристида Куаме оцениваются до тысячи долларов и привлекают внимание коллекционеров как в Кот-д'Ивуаре, так и за рубежом.

В Кот-д'Ивуар 26-летний художник Аристид Куаме собирает на пляже выброшенные шлепанцы и другую обувь и превращает их в произведения искусства стоимостью до тысячи долларов, сообщает в субботу, 14 августа Reiters.

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Он разрезает пластиковые и резиновые подошвы на части, а затем собирает из них большие коллажи.

"Это мусор, который люди выбросили в море, а море возвращает его нам, потому что оно этого не хочет", – рассказал он журналисту на пляже в Абиджане.

Куаме вырезает фигуры, буквы и лица на резиновых подошвах, сам изготавливая краску, размалывая остатки обуви в пигментные красители. При этом, техника художника является недорогой и экологически чистой.

Пластиковые и другие отходы разбросаны по большинству городских пляжей в Западной Африке, поскольку мусор, выброшенный в городские каналы, выносится в море, а затем приливами возвращается на берег.

[ + – ] Один из портретов [ + – ] Работы Аристида Куаме [ + – ] Аристид Куаме у своих работ [ + – ] Выставка Аристида Куаме [ + – ] Аристид Куаме на пляже [ + – ] Аристид Куаме на выставке [ + – ] Еще одна работа

Всего за несколько лет оригинальные работы Куаме привлекли внимание художественного истеблишмента Кот-д'Ивуара и выставлялись в галереях в этой стране и за рубежом.

Среди работ художника как большие портреты таких политиков как Нельсон Мандела, так и постеры с тематикой на различные социальные проблемы: изменение климата, неравенство в благосостоянии или коронавирус.

"Моя цель — заставить людей задуматься об окружающей среде, чтобы создать лучшую жизнь", – говорит Аристид Куаме.

Агентство напоминает, что по данным ООН, каждый год в мировой океан сбрасывается около 13 миллионов тонн пластиковых отходов.

Напомним, аргентинский скульптор Марсело Толедо создает свои работы из отходов пандемии, в частности использованных масок и шприцев.

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