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Африканський художник робить картини з викинутих в море шльопанців (фото)

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Арістід Куаме, художник, Кот-д'Івуар,
Фото: reuters.com | Арістід Куаме

Оригінальні роботи Арістіда Куаме оцінюються до тисячі доларів і привертають увагу колекціонерів як в Кот-д'Івуарі, так і за кордоном.

У Кот-д'Івуар 26-річний художник Арістід Куаме збирає на пляжі викинуті шльопанці і інше взуття і перетворює їх на витвори мистецтва вартістю до тисячі доларів, повідомляє в суботу, 14 серпня Reiters.

Він розрізає пластикові та гумові підошви на частини, а потім збирає з них великі колажі.

"Це сміття, який люди викинули в море, а море повертає його нам, тому що воно цього не хоче", — розповів він журналісту на пляжі в Абіджані.

Куаме вирізає фігури, букви і осіб на гумових підошвах, сам виготовляючи фарбу, розмелюючи залишки взуття в пігментні барвники. При цьому, техніка художника є недорогою і екологічно чистою.

Пластикові та інші відходи розкидані по більшості міських пляжів в Західній Африці, оскільки сміття, викинуте в міські канали, виноситься в море, а потім приливами повертається на берег.

Один з портретів
Один з портретів
Роботи Арістіда Куаме
Роботи Арістіда Куаме
Арістід Куаме у своїх робіт
Арістід Куаме у своїх робіт
Виставка Арістіда Куаме
Виставка Арістіда Куаме
Арістід Куаме на пляжі
Арістід Куаме на пляжі
Арістід Куаме на виставці
Арістід Куаме на виставці
Ще одна робота
Ще одна робота
Один з портретів
Роботи Арістіда Куаме
Арістід Куаме у своїх робіт
Виставка Арістіда Куаме
Арістід Куаме на пляжі
Арістід Куаме на виставці
Ще одна робота

Всього за кілька років оригінальні роботи Куаме привернули увагу художнього істеблішменту Кот-д'Івуару і виставлялися в галереях в цій країні і за кордоном.

Серед робіт художника як великі портрети таких політиків як Нельсон Мандела, так і постери з тематикою на різні соціальні проблеми: зміна клімату, нерівність у добробуті чи коронавірус.

"Моя мета — змусити людей задуматися про навколишнє середовище, щоб створити краще життя", — каже Арістід Куаме.

Агентство нагадує, що за даними ООН, щороку в світовий океан скидається близько 13 мільйонів тонн пластикових відходів.

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