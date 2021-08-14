Африканський художник робить картини з викинутих в море шльопанців (фото)

Оригінальні роботи Арістіда Куаме оцінюються до тисячі доларів і привертають увагу колекціонерів як в Кот-д'Івуарі, так і за кордоном.

У Кот-д'Івуар 26-річний художник Арістід Куаме збирає на пляжі викинуті шльопанці і інше взуття і перетворює їх на витвори мистецтва вартістю до тисячі доларів, повідомляє в суботу, 14 серпня Reiters.

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Він розрізає пластикові та гумові підошви на частини, а потім збирає з них великі колажі.

"Це сміття, який люди викинули в море, а море повертає його нам, тому що воно цього не хоче", — розповів він журналісту на пляжі в Абіджані.

Куаме вирізає фігури, букви і осіб на гумових підошвах, сам виготовляючи фарбу, розмелюючи залишки взуття в пігментні барвники. При цьому, техніка художника є недорогою і екологічно чистою.

Пластикові та інші відходи розкидані по більшості міських пляжів в Західній Африці, оскільки сміття, викинуте в міські канали, виноситься в море, а потім приливами повертається на берег.

[ + – ] Один з портретів [ + – ] Роботи Арістіда Куаме [ + – ] Арістід Куаме у своїх робіт [ + – ] Виставка Арістіда Куаме [ + – ] Арістід Куаме на пляжі [ + – ] Арістід Куаме на виставці [ + – ] Ще одна робота

Всього за кілька років оригінальні роботи Куаме привернули увагу художнього істеблішменту Кот-д'Івуару і виставлялися в галереях в цій країні і за кордоном.

Серед робіт художника як великі портрети таких політиків як Нельсон Мандела, так і постери з тематикою на різні соціальні проблеми: зміна клімату, нерівність у добробуті чи коронавірус.

"Моя мета — змусити людей задуматися про навколишнє середовище, щоб створити краще життя", — каже Арістід Куаме.

Агентство нагадує, що за даними ООН, щороку в світовий океан скидається близько 13 мільйонів тонн пластикових відходів.

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