Африканський художник робить картини з викинутих в море шльопанців (фото)
Оригінальні роботи Арістіда Куаме оцінюються до тисячі доларів і привертають увагу колекціонерів як в Кот-д'Івуарі, так і за кордоном.
У Кот-д'Івуар 26-річний художник Арістід Куаме збирає на пляжі викинуті шльопанці і інше взуття і перетворює їх на витвори мистецтва вартістю до тисячі доларів, повідомляє в суботу, 14 серпня Reiters.
Він розрізає пластикові та гумові підошви на частини, а потім збирає з них великі колажі.
"Це сміття, який люди викинули в море, а море повертає його нам, тому що воно цього не хоче", — розповів він журналісту на пляжі в Абіджані.
Куаме вирізає фігури, букви і осіб на гумових підошвах, сам виготовляючи фарбу, розмелюючи залишки взуття в пігментні барвники. При цьому, техніка художника є недорогою і екологічно чистою.
Пластикові та інші відходи розкидані по більшості міських пляжів в Західній Африці, оскільки сміття, викинуте в міські канали, виноситься в море, а потім приливами повертається на берег.
Всього за кілька років оригінальні роботи Куаме привернули увагу художнього істеблішменту Кот-д'Івуару і виставлялися в галереях в цій країні і за кордоном.
Серед робіт художника як великі портрети таких політиків як Нельсон Мандела, так і постери з тематикою на різні соціальні проблеми: зміна клімату, нерівність у добробуті чи коронавірус.
"Моя мета — змусити людей задуматися про навколишнє середовище, щоб створити краще життя", — каже Арістід Куаме.
Агентство нагадує, що за даними ООН, щороку в світовий океан скидається близько 13 мільйонів тонн пластикових відходів.
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