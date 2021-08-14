В Китае огромной волной унесло в море 17 человек (фото, видео)

Поисковые работы продолжались целый день и уже завершены. Спасти удалось только шестерых человек.

В Китае 17 человек смыло в море сильной волной, в то время, когда они отдыхали на пляже в районе города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь).

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Власти провинции сообщили, что в результате этого происшествия погибли 11 человек, информирует Xinhua.

При этом, шестерых человек спасти удалось, поиски еще одного смытого волной продолжались до последнего времени.

По состоянию на 22 часа (по местному времени) 14 августа поисково-спасательные работы были завершены.

Видеокамеры наблюдения зафиксировали, как 17 человек один за другим подходят к пляжу. По словам свидетелей, у многих из них в руках была еда.

Люди зашли в воду, взялись за руки и начали фотографироваться. В результате внезапного появления огромной волны люди были унесены ею прочь от берега.

[ + – ] Поисковая операция в Чжанчжоу

Человек, фотографировавший их, выжил и позвал на помощь окружающих. Для спасения людей были задействованы катера и авиация.

[ + – ] Один из спасенных туристов

В настоящее время подробности происшествия выясняются, продолжается расследование.

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