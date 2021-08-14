У Китаї величезною хвилею змило в море 17 людей (фото, відео)

Пошукові роботи тривали цілий день і вже завершені. Врятувати вдалося тільки шістьох людей.

У Китаї 17 людей змило в море сильною хвилею, в той час, коли вони відпочивали на пляжі в районі міста Чжанчжоу (провінція Фуцзянь).

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Влада провінції повідомила, що в результаті цієї події загинули 11 людей, інформує Xinhua.

При цьому, шістьох людей врятувати вдалося, пошуки ще одного змитого хвилею тривали до останнього часу.

Станом на 22 годину (за місцевим часом) 14 серпня пошуково-рятувальні роботи були завершені.

Відеокамери спостереження зафіксували, як 17 чоловік один за іншим підходять до пляжу. За словами свідків, у багатьох з них в руках була їжа.

Люди зайшли в воду, взялися за руки і почали фотографуватися. В результаті раптової появи величезної хвилі люди були понесені нею геть від берега.

[ + – ] Пошукова операція в Чжанчжоу

Людина, що фотографувала їх, вижила і покликала на допомогу оточуючих. Для порятунку людей були задіяні катери і авіація.

[ + – ] Один з врятованих туристів

В даний час подробиці події з'ясовуються, триває розслідування.

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