США проверят экономику РФ на соответствие статусу рыночной

В минторг США поступили жалобы о том, что аммиачная селитра из РФ продается по неоправданно низким ценам в Соединенных Штатах, нанося вред экономике страны.

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки начало расследование на предмет удовлетворения российской экономики критериям рыночной. Соответствующее сообщение появилось на сайте министерства в понедельник, 16 августа.

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В документе говорится о жалобах, которые подали американская компания CF Industries Nitrogen, LLC и ее дочерних Terra Nitrogen, Limited Partnership и Terra International (Oklahoma) LLC. По словам заявителя, карбамидо-аммиачная селитра российского производства в Соединенных Штатах продается по цене, которая ниже экономически обоснованной, и это может нанести вред американской экономике.

Помимо этого, в тексте жалобы говорится, что ради достижения целей расследования РФ необходимо рассматривать как государство, чья экономика не является рыночной.

Само министерство отметило, что заявитель выдвинул весомые аргументы в пользу того, чтобы изучить вопрос о продолжении рассмотрения экономики РФ как рыночной для целей закона об антидемпинговых пошлинах.

Также Министерство торговли США перечислило критерии, удовлетворение которых определяет экономику страны как рыночную или нерыночную. Речь, идет, в частности, о:

степени конвертируемости валюты в валюту других стран;

степени, в которой ставки заработных плат определяются свободными переговорами соискателей и предоставляющих рабочее место;

степени, в которой в стране легализованы инвестиции из-за рубежа и совместные предприятия;

степени государственной собственности или тем, как государство контролирует средства производства;

уровне контроля государства за распределением ресурсов и решениями предприятий о ценах и выпуске продукции;

других факторов.

Ведомство ожидает комментарии и информацию по вышеупомянутой проблеме до 30 августа. В сентября должны быть готовы результаты рассмотрения.

До этого президент США Джо Байден заявлял о том, что его российский коллега Владимир Путин имеет "настоящие проблемы", поскольку сидит на "экономике, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего". Глава Белого дома назвал Путина загнанным в угол противником, что делает его потенциально более опасным.

Помимо этого, Байден говорил о продолжающиеся кибератаках с использованием программ-вымогателей, совершаемых с территории РФ.