США перевірять економіку РФ на відповідність статусу ринкової

У Мінторг США надійшли скарги про те, що аміачна селітра з РФ продається за невиправдано низькими цінами в Сполучених Штатах, завдаючи шкоди економіці країни.

Міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки почало розслідування на предмет задоволення російської економіки критеріям ринкової. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті міністерства в понеділок, 16 серпня.

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У документі йдеться про скарги, які подали американська компанія CF Industries Nitrogen, LLC та її дочірні Terra Nitrogen, Limited Partnership і Terra International (Oklahoma) LLC. За словами заявника, карбамідо-аміачна селітра російського виробництва в Сполучених Штатах продається за ціною, яка нижче економічно обґрунтованої, і це може завдати шкоди американській економіці.

Крім цього, в тексті скарги говориться, що заради досягнення цілей розслідування РФ необхідно розглядати як державу, чия економіка не є ринковою.

Власне міністерство зазначило, що заявник висунув вагомі аргументи на користь того, щоб вивчити питання про продовження розгляду економіки РФ як ринкової для цілей закону про антидемпінгові мита.

Також Міністерство торгівлі США перерахувало критерії, задоволення яких визначає економіку країни як ринкову або неринкову. Йдеться, зокрема, про:

ступінь конвертованості валюти у валюту інших країн;

ступінь, в якому ставки заробітних плат визначаються вільними переговорами шукачів та надають робоче місце;

ступінь, в якому в країні легалізовані інвестиції з-за кордону і спільні підприємства;

ступінь державної власності або тим, як держава контролює засоби виробництва;

рівні контролю держави за розподілом ресурсів і рішеннями підприємств про ціни і випуск продукції;

інших факторів.

Відомство очікує коментарі й інформацію щодо вищезгаданої проблеми до 30 серпня. У вересні повинні бути готові результати розгляду.

До цього президент США Джо Байден заявляв про те, що його російський колега Володимир Путін має "справжні проблеми", оскільки сидить на "економіці, в якій є ядерна зброя, нафтові свердловини і більше нічого". Глава Білого дому назвав Путіна загнаним у кут противником, що робить його потенційно більш небезпечним.

Крім цього, Байден говорив про тривалі кібератаки з використанням програм-вимагачів, що здійснюються з території РФ.