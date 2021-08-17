На Шри-Ланке главу Минздрава сместили с должности за лечение коронавируса "колдовством"

Павитра Ванняраччи публично одобряла лечение COVID-19 "волшебными зельями".

Министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи переведена на должность министра транспорта страны в связи с тем, что она поддерживала "магию" для лечения коронавирусной инфекции, передает The Guardian.

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Сообщается, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса перевел женщину на другую должность в связи с тем, что та публично одобряла колдовство и волшебные зелья для борьбы с Covid-19.

Отмечается, что Ванняраччи в январе текущего года заразилась коронавирусом и оказалась в реанимации, несмотря на то, что публично одобрила и употребила "волшебное зелье" против коронавируса, изготовленное местным колдуном.

А в ноябре прошлого года министр вылила в реку горшок "благословенной воды" после того, как некий "богобоязненный человек" заявил ей, что это положит конец пандемии в государстве.

На прошлой неделе министерство здравоохранения Шри-Ланки подверглось резкой критике за недооценку случаев заражения коронавирусом в связи с тем, что количество ежедневных смертей от COVID-19 за последнюю неделю превысило 150 случаев.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил организовать научные исследования корня солодки в качестве противодействия коронавирусу.

А в Киргизии больных коронавирусом начали "лечить" ядовитым иссык-кульским корнем, который может убить человека за несколько минут.

Также сообщалось, что в Нигерии при попытке доказать клиенту силу пуленепробиваемого зелья погиб колдун.