На Шрі-Ланці главу МОЗ змістили з посади за лікування коронавірусу "чаклунством"

Павітра Ванняраччі публічно схвалювала лікування COVID-19 "чарівними зіллям".

Міністерка охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі переведена на посаду міністра транспорту країни в зв'язку з тим, що вона підтримувала "магію" для лікування коронавірусної інфекції, передає The Guardian.

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Повідомляється, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса перевів жінку на іншу посаду у зв'язку з тим, що та публічно схвалювала чаклунство і чарівні зілля для боротьби з Covid-19.

Зазначається, що Ванняраччі в січні поточного року заразилася коронавірусом та опинилася в реанімації, незважаючи на те, що публічно схвалила і вжила "чарівне зілля" проти коронавірусу, виготовлене місцевим чаклуном.

А в листопаді минулого року міністерка вилила в річку горщик "благословенної води" після того, як якийсь "богобоязливий чоловік" заявив їй, що це покладе край пандемії в державі.

Минулого тижня міністерство охорони здоров'я Шрі-Ланки піддалося різкій критиці за недооцінку випадків зараження коронавірусом у зв'язку з тим, що кількість щоденних смертей від COVID-19 за останній тиждень перевищила 150 випадків.

Раніше президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив організувати наукові дослідження кореня солодки як протидію коронавірусу.

А в Киргизії хворих коронавірусом почали "лікувати" отруйним іссик-кульським коренем, який може вбити людину за кілька хвилин.

Також повідомлялося, що в Нігерії при спробі довести клієнтові силу куленепробивного зілля загинув чаклун.