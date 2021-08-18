Месси в парандже. Charlie Hebdo отреагировал карикатурой на победу Талибана (фото)

Изображение подписано словами "Талибан: это хуже, чем мы думали".

В новом выпуске французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo объединены две главные темы недели: победа Талибана в Афганистане и переход в футбольный клуб ПСЖ аргентинского футболиста Лионеля Месси.

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На обложке журнала изображены три женщины, на каждой из них надета паранджа, а в их руках – корзины с едой (намек на то, что с приходом талибов женщинам в Афганистане придется заниматься лишь домашними работами).

На спинах женщин изображена цифра "30" и слово "Messi", именно под этим номером футболист будет выступать в Paris Saint-Germain (в Барселоне знаменитый форвард играл под номером 10).

[ + – ] Обложка журнала

"Талибан: это хуже, чем мы думали", – гласит подпись в верхнем левом углу обложки свежего выпуска Charlie Hebdo.

Напомним, в октябре прошлого года во Франции учителю отрубили голову за то, что тот показал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo.

В сентябре 2020 года Charlie Hebdo опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали, застрелив при этом 12 человек.

Charlie Hebdo был основан в 1969 году, свою скандальную известность получил в 2007 году, перепечатав карикатуры на пророка Мухаммеда, ранее опубликованные в датском издании Jyllands-Posten.

В 2011 году главный офис сатирического журнала подожгли неизвестные, бросив в помещение бутылку с "коктейлем Молотова".