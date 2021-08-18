Мессі в паранджі. Charlie Hebdo відреагував карикатурою на перемогу Талібану (фото)
Зображення підписане словами "Талібан: це гірше, ніж ми думали".
У новому випуску французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo об'єднані дві головні теми тижня: перемога Талібану в Афганістані і перехід до футбольного клубу ПСЖ аргентинського футболіста Ліонеля Мессі.
На обкладинці журналу зображені три жінки, на кожній з них надіта паранджа, а в їхніх руках — кошики з їжею (натяк на те, що з приходом талібів жінкам в Афганістані доведеться займатися лише домашніми роботами).
На спинах жінок зображена цифра "30" і слово "Messi", саме під цим номером футболіст буде виступати в Paris Saint-Germain (у Барселоні знаменитий форвард грав під номером 10).
"Талібан: це гірше, ніж ми думали", — свідчить підпис у верхньому лівому кутку обкладинки свіжого випуску Charlie Hebdo.
Нагадаємо, у жовтні минулого року у Франції вчителю відрубали голову за те, що той показав у школі карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані журналом Charlie Hebdo.
У вересні 2020 року Charlie Hebdo опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда, через які в січні 2015 року на редакцію напали, застреливши при цьому 12 осіб.
Charlie Hebdo був заснований у 1969 році, свою скандальну популярність здобув у 2007 році, републікуючи карикатури на пророка Мухаммеда, раніше опубліковані в данському виданні Jyllands-Posten.
У 2011 році головний офіс сатиричного журналу підпалили невідомі, кинувши в приміщення пляшку з "коктейлем Молотова".