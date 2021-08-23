США окончательно одобрили вакцину Pfizer: Пентагон готовит указ об обязательной иммунизации

Президент США Джо Байден поприветствовал решение FDA об одобрении вакцины Pfizer-BioNTech и призвал американцев как можно быстрее получить прививку.

Вакцина от COVID-19 Pfizer первой в США получила разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) на применение не только в экстренных случаях. Об этом информирует пресс-служба FDA.

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В разрешении FDA сказано, что вакцину от коронавирусной инфекции Pfizer-BioNTech теперь могут использовать для иммунизации людей старше 16 лет. Препараты других производителей на территории США до сих пор имеют статус "для экстренного применения".

"Общество может быть уверено, что эта вакцина отвечает высоким стандартам безопасности, эффективности и качества производства, которые FDA требует от одобренного продукта. Хотя миллионы людей уже благополучно получили вакцины от COVID-19, мы понимаем, что для некоторых одобрение вакцины FDA может придать дополнительную уверенность в необходимости вакцинации. Сегодняшнее событие еще на один шаг приближает нас к изменению хода этой пандемии в США", — говорится в заявлении Управления по контролю за продуктами и лекарствами.

Президент США Джо Байден отреагировал на решение FDA об одобрении вакцины Pfizer-BioNTech и призвал американцев как можно быстрее получить прививку от COVID-19.

В своем Facebook лидер Белого дома отметил, что одобрение FDA должно дать дополнительную уверенность в том, что вакцина Pfizer-BioNTech безопасна и эффективна.

"FDA официально одобрило вакцину COVID-19 компании Pfizer. Хотя все три вакцины COVID соответствуют строгим стандартам FDA для использования в чрезвычайных ситуациях, это одобрение FDA должно дать дополнительную уверенность в том, что эта вакцина безопасна и эффективна. Если вы еще не сделали прививку, сейчас самое время", — подчеркнул Джо Байден.

На одобрение вакцины Pfizer-BioNTech также отреагировали в Пентагоне. Как сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, силовое ведомство готовит к публикации обновленное руководство, согласно которому весь личный состав вооруженных сил должен быть вакцинирован препаратом Pfizer.

На вопрос журналиста, стоит ли ожидать от Пентагона подобное руководство для других вакцин против COVID-19, Джон Кирби ответил: "Сейчас мы сосредоточены на вакцине Pfizer после одобрения FDA, полученного сегодня утром".

Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ раскритиковал США за бустерные прививки от COVID-19. Тедрос Аданом Гебрейесус считает решение американских властей о введении бустерной вакцины несправедливым, поскольку в бедных странах иммунизацию прошли лишь 2% населения.

Также Фокус рассказывал, что Pfizer и BioNTech отчитались об эффективности бустерной дозы вакцины от COVID-19. Как рассказывают разработчики, третий укол, который делают пациентам через полгода после полного курса иммунизации, значительно усилит защиту от коронавирусной инфекции.