США остаточно схвалили вакцину Pfizer: Пентагон готує указ про обов'язкову імунізацію

Президент США Джо Байден привітав рішення FDA про схвалення вакцини Pfizer-BioNTech і закликав американців якомога швидше отримати щеплення.

Вакцина від COVID-19 Pfizer першою в США отримала дозвіл від Управління по контролю за продуктами і ліками (FDA) на застосування не тільки в екстрених випадках. Про це інформує прес-служба FDA.

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У дозволі FDA сказано, що вакцину від коронавірусної інфекції Pfizer-BioNTech тепер можуть використовувати для імунізації людей старше 16 років. Препарати інших виробників на території США до сих пір мають статус "для екстреного застосування".

"Суспільство може бути впевнене, що ця вакцина відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та якості виробництва, які FDA вимагає від схваленого продукту. Хоча мільйони людей вже благополучно отримали вакцини від COVID-19, ми розуміємо, що для деяких схвалення вакцини FDA може надати додаткову впевненість у необхідності вакцинації. Сьогоднішня подія ще на один крок наближає нас до зміни ходу цієї пандемії в США", — йдеться в заяві Управління з контролю за продуктами і ліками.

Президент США Джо Байден відреагував на рішення FDA про схвалення вакцини Pfizer-BioNTech і закликав американців якомога швидше отримати щеплення від COVID-19.

У своєму Facebook лідер Білого дому зазначив, що схвалення FDA має дати додаткову впевненість в тому, що вакцина Pfizer-BioNTech безпечна і ефективна.

"FDA офіційно схвалило вакцину COVID-19 компанії Pfizer. Хоча усі три вакцини COVID відповідають суворим стандартам FDA для використання в надзвичайних ситуаціях, це схвалення FDA має дати додаткову впевненість в тому, що ця вакцина безпечна і ефективна. Якщо ви ще не зробили щеплення, зараз саме час", — підкреслив Джо Байден.

На схвалення вакцини Pfizer-BioNTech також відреагували в Пентагоні. Як повідомив прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі, силове відомство готує до публікації оновлену інструкцію, згідно з якою весь особовий склад збройних сил повинен бути вакцинований препаратом Pfizer.

На питання журналіста, чи варто очікувати від Пентагону подібну інструкцію для інших вакцин проти COVID-19, Джон Кірбі відповів: "Зараз ми зосереджені на вакцині Pfizer після схвалення FDA, отриманого сьогодні вранці".

Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ розкритикував США за бустерні щеплення від COVID-19. Тедрос Аданом Гебреєсус вважає рішення американської влади про введення бустерної вакцини несправедливим, оскільки в бідних країнах імунізацію пройшли лише 2% населення.

Також Фокус розповідав, що Pfizer і BioNTech відзвітували про ефективність бустерной дози вакцини від COVID-19. Як розповідають розробники, третій укол, який роблять пацієнтам через півроку після повного курсу імунізації, значно посилить захист від коронавірусної інфекції.