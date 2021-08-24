У сепаратиста Олега Царева умерла младшая дочь (фото)

17-летняя Екатерина умерла еще в июле, с тех пор Царев на время исчез из информационного поля. Теперь же он рассказал о случившемся в семье.

У Олега Царева — экс-регионала, депутата Верховной Рады IV-VII созывов, бежавшего из Украины после начала конфликта на Донбассе в 2014 году — умерла дочь Екатерина. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

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"У меня умерла дочь. Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле. Часть меня еще живая, но стремиться умереть быстрее и встретиться с ней", — написал бывший украинский политик.

По словам Царева, ему было бы проще, если бы существовала загробная жизнь.

Экс-регионал написал, что "когда умирает твой ребенок, кажется, что умираешь вместе с ним ты или часть тебя".

Следует отметить, что умерла дочь бывшего украинского нардепа еще в июле, однако тогда Царев ничего не рассказал об этом. Лишь у себя на Facebook он написал о том, что в его семье случилось горе, и ему понадобится много времени, чтобы прийти в себя после этого. Причем насколько много — он сразу сказать не смог.

"В моей семье горе. И мне надо будет время для того, чтобы осознать, смириться и принять его. Я не могу сказать точно, сколько времени мне понадобится. Люблю вас всех", — написал он 18 июля.

Следует отметить, что у Царева было четверо детей. Екатерина была младшей из двух дочерей.

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