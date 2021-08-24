У сепаратиста Олега Царьова померла молодша дочка (фото)

17-річна Катерина померла ще в липні, з тих пір Царьов на якийсь час зник з інформаційного поля. Тепер же він розповів про те, що трапилося в родині.

У Олега Царьова — екс-регіонала, депутата Верховної Ради IV-VII скликань, який втік з України після початку конфлікту на Донбасі в 2014 році — померла дочка Катерина. Про це він сам написав на своїй сторінці в Facebook.

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"У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не прощу. Частина мене померла разом з нею. Частина мене лежить і обіймає її в могилі. Частина мене ще жива, але прагне померти швидше і зустрітися з нею", — написав колишній український політик.

За словами Царьова, йому було б простіше, якби існувало загробне життя.

Екс-регіонал написав, що "коли вмирає твоя дитина, здається, що вмираєш разом з ним ти або частина тебе".

Слід зазначити, що померла дочка колишнього українського нардепа ще в липні, проте тоді Царьов нічого не розповів про це. Лише у себе на Facebook він написав про те, що в його родині сталося горе, і йому знадобиться багато часу, щоб прийти в себе після цього. Причому наскільки багато — він відразу сказати не зміг.

"У моїй родині горе. І мені треба буде час для того, щоб усвідомити, змиритися і прийняти його. Я не можу сказати точно, скільки часу мені знадобиться. Люблю вас всіх", — написав він 18 липня.

Слід зазначити, що у Царева було четверо дітей. Катерина була молодшою з двох дочок.

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