"Предоставить пищу, одежду и убежище": ЕСПЧ просит Латвию и Польшу помочь мигрантам из Беларуси

Власти стран предупредили, что решение вызвано наплывом людей, а относиться к нему стоит как ко временной мере.

Европейский суд по правам человека обратился к властям Польши и Латвии с просьбой вмешаться в ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью. Об этом пишет Reuters.

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В ЕСПЧ сразу предупредили, что решение не следует расценивать как требование к правительствам двух стран.

"Эту меру не следует понимать как требование, чтобы Польша или Латвия позволяли мигрантам въезжать на свою территорию", — объяснили в европейском суде.

Сегодняшнее решение Европейского суда на основе обращения Польского Хельсинского комитета по правам человека будет действовать как временная мера.

В своем решении ЕСПЧ просит Польшу и Латвию предоставить всем мигрантам, оказавшимся на границе, пищу, воду, одежду, надлежащую медицинскую помощь и, по возможности, временное убежище.

В МИД Латвии заявили, что готовы удовлетворить просьбу ЕСПЧ. По словам представителя дипломатического ведомства Яниса Бекериса, описанные в решении меры Латвия уже осуществляет.

"Латвия полностью соблюдает временные меры, указанные ЕСПЧ, и будет продолжать предоставлять продукты питания, воду и медицинскую помощь по гуманитарным соображениям людям из группы риска. Следует отметить, что вышеупомянутые меры включают действия, которые Латвия уже осуществляет", — заявил Бекерис в комментарии журналистам.

Ранее Фокус рассказывал, что европейские пограничники начинают срочную операцию на границе Литвы из-за наплыва мигрантов из Беларуси. По данным Брюсселя, число мигрантов выросло в 20 раз по сравнению с прошлым годом, и Литве пришлось ограждаться от соседа колючей проволокой.

Также Фокус сообщал, что Латвия объявила на границе режим ЧС из-за наплыва мигрантов из Беларуси. Режим будет действовать до 10 ноября, в рамках которого правоохранители могут применять силу и спецсредства в отношении нарушителей государственной границы.