"Надати їжу, одяг і притулок": ЄСПЛ просить Латвію і Польщу допомогти мігрантам з Білорусі

Влада країн попередила, що рішення викликане напливом людей, а ставитися до нього варто як до тимчасового заходу.

Європейський суд з прав людини звернувся до влади Польщі та Латвії з проханням втрутитися в ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Про це пише Reuters.

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В ЄСПЛ відразу попередили, що рішення не слід розцінювати як вимогу до урядів двох країн.

"Цей захід не слід розуміти як вимогу, щоб Польща або Латвія дозволяли мігрантам в'їжджати на свою територію", — пояснили в європейському суді.

Сьогоднішнє рішення Європейського суду на основі звернення Польського Гельсінського комітету з прав людини буде діяти як тимчасовий захід.

У своєму рішенні ЄСПЛ просить Польщу і Латвію надати всім мігрантам, які опинилися на кордоні, їжу, воду, одяг, належну медичну допомогу і, по можливості, тимчасовий притулок.

У МЗС Латвії заявили, що готові задовольнити прохання ЄСПЛ. За словами представника дипломатичного відомства Яніса Бекеріса, описані в рішенні заходи Латвія вже здійснює.

"Латвія повністю дотримується тимчасових заходів, зазначених ЄСПЛ, і продовжуватиме надавати продукти харчування, воду і медичну допомогу з гуманітарних міркувань людям з групи ризику. Слід зазначити, що вищезгадані заходи включають дії, які Латвія вже здійснює", — заявив Бекеріс в коментарі журналістам .

Раніше Фокус розповідав, що європейські прикордонники починають термінову операцію на кордоні Литви через наплив мігрантів з Білорусі. За даними Брюсселя, число мігрантів зросла в 20 разів у порівнянні з минулим роком, і Литві довелося захищатися від сусіда колючим дротом.

Також Фокус повідомляв, що Латвія оголосила на кордоні режим НС через наплив мігрантів з Білорусі. Режим буде діяти до 10 листопада, в межах якого правоохоронці можуть застосовувати силу і спецзасоби щодо порушників державного кордону.