Тюрьма, штраф и увольнение: Минздрав напомнил, как за рубежом наказывают за отказ от вакцинации

По данным чиновников, в некоторых странах за отказ вакцинироваться от COVID-19 могут заблокировать SIM-карту или оштрафовать более чем на $70 000.

В ходе недавнего брифинга министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в будущем вакцинированные украинцы получат ряд преимуществ над отказавшимися от прививки. В свете этого верифицированный Минздравом телеграм-канал "Коронавірус_інфо" со ссылкой на инфографику издания "Слово і діло" напомнил, какие ограничения и наказания для невакцинированных на данный момент действуют в разных странах мира.

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Так, в Израиле на данный момент запрещено посещение общественных мест людьми, отказавшимися прививаться от коронавируса. В Саудовской Аравии такие граждане также не могут посещать государственные учреждения, общественные и культурные мероприятия.

Что касается России, то там за отказ от укола могут уволить с работы. Такой вид наказания может быть задействован в тех регионах страны, где действует постановление об обязательности вакцинации отдельных категорий работников. В то же время в столице Индонезии Джакарте отказавшимся прививаться грозит штраф в размере $346 и 1 год тюрьмы.​ Также в стране нарушителям может грозить 1 год тюрьмы и штраф $6 925.

Штрафы как мера наказания также действуют в Швеции ($23), Новой Зеландии ($2 778) и испанской Галисии ($70 446).

Тем временем во Франции медиков и работников домов престарелых за отказ от укола могут лишить работы. Аналогичное наказание грозит и испанским врачам, при этом после увольнения они даже не смогут рассчитывать на выплату компенсаций.

Другой способ стимулировать граждан вакцинироваться придумали в Южной Корее — там отказавшихся от прививки в дальнейшем ограничат в доступе к вакцине и они окажутся в конце очереди.

В американском Сан-Франциско невакцинированных не пускают в общественные места, в частности, в бары, рестораны и спортзалы.

В Казахстане компаниям запрещено пускать на рабочее место тех, кто не прошел полный курс вакцинации, а предприятие, которое разрешает работать невакцинированным, должно заплатить штраф в размере $3 433.

А в индийском штате Пенджаб и в Пакистане тем, кто отказался вакцинироваться, будут блокировать SIM-карты.

[ + – ] Ограничения для невакцинированных в мире

Напомним, недавно глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что если карантин в Украине ужесточат, то некоторые предприятия и учреждения смогут продолжить работу, если коллектив будет вакцинирован.

В свою очередь глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий выступал за введение ограничений для невакцинированных сотрудников транспортной отрасли и предприятий общественного питания.