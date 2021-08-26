В'язниця, штраф і звільнення: МОЗ нагадало, як за кордоном карають за відмову від вакцинації

За даними чиновників, у деяких країнах за відмову вакцинуватися від COVID-19 можуть заблокувати SIM-карту або оштрафувати більш ніж на $70 000.

У процесі нещодавнього брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в майбутньому вакциновані українці отримають низку переваг на відміну від тих, хто відмовилися від щеплення. Зважаючи на це верифікований МОЗ телеграм-канал "Коронавірус_інфо" з посиланням на інфографіку видання "Слово і діло" нагадав, які обмеження і покарання для невакцинованих наразі діють в різних країнах світу.

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Так, в Ізраїлі наразі заборонене відвідування громадських місць людьми, які відмовилися робити щеплення від коронавірусу. У Саудівській Аравії такі громадяни також не можуть відвідувати державні установи, громадські та культурні заходи.

Що стосується Росії, то там за відмову від уколу можуть звільнити з роботи. Такий вид покарання може бути задіяний в тих регіонах країни, де діє постанова про обов'язковість вакцинації окремих категорій працівників. У той же час у столиці Індонезії Джакарті людям, які відмовилися робити щеплення, загрожує штраф у розмірі $346 та 1 рік в'язниці. Також у країні порушникам може загрожувати 1 рік в'язниці та штраф $6 925.

Штрафи як міра покарання також діють у Швеції ($23), Новій Зеландії ($2 778) та іспанській Галісії ($70 446).

Тим часом у Франції медиків і працівників будинків престарілих за відмову від уколу можуть позбавити роботи. Аналогічне покарання загрожує також іспанським лікарям, при цьому після звільнення вони навіть не зможуть розраховувати на виплату компенсацій.

Інший спосіб стимулювати громадян вакцинуватися вигадали в Південній Кореї — там людям, які відмовилися від щеплення, надалі обмежать у доступі до вакцини і вони опиняться наприкінці черги.

В американському Сан-Франциско невакцинованих не пускають у громадські місця, зокрема, в бари, ресторани і спортзали.

У Казахстані компаніям заборонено пускати на робоче місце тих, хто не пройшов повний курс вакцинації, а підприємство, яке дозволяє працювати невакцинованим, має заплатити штраф у розмірі $3 433.

А в індійському штаті Пенджаб і в Пакистані тим, хто відмовився вакцинуватися, блокуватимуть SIM-карти.

[ + – ] Обмеження для невакцинованих у світі

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що якщо карантин в Україні посилять, то деякі підприємства й установи зможуть продовжити роботу, якщо колектив буде вакцинований.

Зі свого боку глава профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький виступав за введення обмежень для невакцинованих співробітників транспортної галузі та підприємств громадського харчування.