Не дождались спасателей: летчики упавшего Су-24 со сломанными руками сами вышли из леса

Летчики из деревни сумели дозвониться до своих командиров, после чего их забрали на вертолете.

Пилота и штурмана, экипаж самолета Су-24, который потерпел катастрофу в пятницу, 27 августа, перевезут в лечебное учреждение в Перми. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в вооруженных силах.

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После приземления они самостоятельно дошли до ближайшей деревни Заполье и по телефону связались с командованием.

По предварительным данным, у летчиков сломаны руки: у одного, предположительно, сломаны обе, а у второго – одна. Их жизни ничего не угрожает.

Летчиков доставят на вертолете в лечебное учреждение в Перми.

Отметим, что на Су-24, как и на большинстве других боевых самолетов, произведенных в СССР и России, установлено катапультное кресло К-36ДМ. Когда летчик активирует систему катапультирования, в первую очередь, от пиропатрона срабатывает механизм принудительной фиксации человека на кресле. К спинке притягиваются его плечи и поясница, разлет рук ограничивается специальными лопастями, ноги поднимаются и также притягиваются к креслу. Делается это для того, чтобы человек не пострадал при выстреливании кресла из кабины.

Наиболее вероятно, что пилоты могли повредить руки из-за собственной ошибки при подготовке к катапультированию (неправильно сгруппировались).

Напомним, 27 августа бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 км от Перми, летчики катапультировались. Самолет выполнял перелет на авиаремонтный завод. Он упал в лесистой местности, жертв и разрушений на земле нет. Вероятной причиной аварии стал отказа техники.

23 августа в России сгорел истребитель МиГ-29СМТ. В конце июля истребитель Су-35С упал в Охотское море в ходе плановых учебно-тренировочных полетов.