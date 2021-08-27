Не дочекалися рятувальників: льотчики Су-24, який впав, зі зламаними руками самі вийшли з лісу

Льотчики з села зуміли додзвонитися до своїх командирів, після чого їх забрали на вертольоті.

Пілота і штурмана, екіпаж літака Су-24, який зазнав катастрофи в п'ятницю, 27 серпня, перевезуть до лікувального закладу в Пермі. Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на джерело в збройних силах.

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Після приземлення вони самостійно дійшли до найближчого села Запілля і по телефону зв'язалися з командуванням.

За попередніми даними, у льотчиків зламані руки: в одного, імовірно, зламані обидві, а у другого — одна. Їхньому життю нічого не загрожує.

Льотчиків доставлять на вертольоті в лікувальний заклад в Пермі.

Відзначимо, що на Су-24, як і на більшості інших бойових літаків, вироблених в СРСР і Росії, встановлено катапультне крісло К-36ДМ. Коли льотчик активує систему катапультування, в першу чергу, від піропатрону спрацьовує механізм примусової фіксації людини на кріслі. До спинки притягаються його плечі і поперек, розліт рук обмежується спеціальними лопатями, ноги піднімаються і також притягуються до крісла. Робиться це для того, щоб людина не постраждала при вистрілювання крісла з кабіни.

Найбільш імовірно, що пілоти могли пошкодити руки через власну помилку при підготовці до катапультування (неправильно згрупувалися).

Нагадаємо, 27 серпня бомбардувальник Су-24 зазнав аварії в 95 км від Пермі, льотчики катапультувалися. Літак виконував переліт на авіаремонтний завод. Він впав у лісистій місцевості, жертв і руйнувань на землі немає. Ймовірною причиною аварії стала відмова техніки.

23 серпня у Росії згорів винищувач МіГ-29СМТ. В кінці липня винищувач Су-35С впав в Охотське море в ході планових навчально-тренувальних польотів.