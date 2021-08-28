В России из-за местных властей отменили выступление Тилля Линдеманна

Репетиция Rammstein в Тверской области не состоялась после того, как полицейские заблокировали все автомобили на территории комплекса "Завидово".

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не сможет выступить на фестивале в "Завидово" после изменения формата мероприятия. Об этом в своем Facebook рассказал организатор Максим Ларин.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, фестиваль в "Завидово", где должен был выступать Тилль Линдеманн, не состоится в полном формате из-за препятствования со стороны местных властей.

Максим Ларин предложил закрыть площадку на территории предприятия, где должен был выступить солист Rammstein Тилль Линдеманн, и не проводить на той локации никакого праздника.

"Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолетов у нас нет. Мы предлагаем площадку на предприятии, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще. Таким образом тогда для полиции не будет основания препятствовать приезду артистов на площадку, потому что там никого нет. Пусть занимаются охраной порядка перед холдингом", — продолжил организатор фестиваля в Тверской области.

Как отметил бизнесмен, после изменения концепции мероприятия на территории вокруг холдинга установят шатры и устроят концерт для детей. В качестве компенсации, в том числе за отмену выступления Тилля Линдеманна, Максим Ларин пообещал сделать скидку на билеты, на 30% снизить цены на продукцию во время фестиваля. Жители Тверской области также смогут с 20% скидкой в течение сентября купить продукцию во всех бутиках бренда "МакЛарин".

"Я не знал, что в период предвыборных кампаний нельзя проводить корпоративы на юбилей. Дату 29 августа нам назначили БИ-2. Я их приглашал на 23 июля, это мое рождение по паспорту. Я сильно расстроен не по причине огромных бесполезных расходов, а по причине, что не сумел организовать вам праздник", — подытожил Максим Ларин в своем Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что российские силовики пришли к Тиллю Линдеманну. Накануне выступления солиста Rammstein в "Завидово" немецкому музыканту сделали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер во время фестиваля.

Также Фокус рассказывал, что Эрмитаж обвинил Линдеманна в незаконном использовании NFT-токенов. Руководство музея утверждает, что солист группы Rammstein не согласовал с ними выпуск коллекции токенов "Hermitage Edition".