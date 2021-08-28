У Росії через місцеву владу відмінили виступ Тилля Ліндеманна

Репетиція Rammstein в Тверській області не відбулася після того, як поліцейські заблокували всі автомобілі на території комплексу "Завидово".

Соліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн не зможе виступити на фестивалі в "Завидово" після зміни формату заходу. Про це у своєму Facebook розповів організатор Максим Ларін.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, фестиваль в "Завидово", де повинен був виступати Тілль Ліндеманн, не відбудеться в повному форматі через перешкоджання з боку місцевої влади.

Максим Ларін запропонував закрити майданчик на території підприємства, де повинен був виступити соліст Rammstein Тілль Ліндеманн, і не проводити на тій локації ніякого свята.

"Репетиція групи Ліндеманна не відбулася, тому що поліція блокувала всі машини, а вертольотів у нас немає. Ми пропонуємо майданчик на підприємстві, де стоїть сцена для виступу Ліндеманна, закрити і не проводити там свята взагалі. Таким чином тоді для поліції не буде підстави перешкоджати приїзду артистів на майданчик, тому що там нікого немає. Нехай займаються охороною порядку перед холдингом", — продовжив організатор фестивалю в Тверській області.

Як зазначив бізнесмен, після зміни концепції заходу на території навколо холдингу встановлять намети і влаштують концерт для дітей. В якості компенсації, в тому числі за скасування виступу Тилля Ліндеманна, Максим Ларін пообіцяв зробити знижку на квитки, на 30% знизити ціни на продукцію під час фестивалю. Жителі Тверської області також зможуть з 20% знижкою протягом вересня купити продукцію у всіх бутиках бренду "МакЛарін".

"Я не знав, що в період передвиборних кампаній не можна проводити корпоративи на ювілей. Дату 29 серпня нам призначили БІ-2. Я їх запрошував на 23 липня, це моє народження за паспортом. Я сильно засмучений не через величезні марні витрати, а через причину, що не зміг організувати вам свято", — підсумував Максим Ларін у своєму Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що російські силовики прийшли до Тілля Ліндеманна. Напередодні виступу соліста Rammstein в "Завидово" німецькому музикантові зробили припис про недопущення порушення антиковідних заходів під час фестивалю.

Також Фокус розповідав, що Ермітаж звинуватив Ліндеманна в незаконному використанні NFT-токенів. Керівництво музею стверджує, що соліст групи Rammstein не погодив з ними випуск колекції токенов "Hermitage Edition".