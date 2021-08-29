В Бразилии открыли статую Будды, которая выше знаменитой статуи Христа (видео, фото)

В стране всего 244 тыс. буддистов, но статуя Будды у них – вторая по размеру в мире.

Гигантская статуя Будды была торжественно открыта в субботу, 28 августа, в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу, на севере штата Эспириту-Санту в Бразилии. Посетить статую можно в любое время суток и бесплатно, сообщило издание Globo.

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Статуя выполнена из стали и бетона, она весит 350 тонн и имеет высоту 35 метров.

Это вторая по величине статуя Будды в мире, уступающая только статуе в Лэшане, в Китае, которая считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[ + – ] Статуя Будды в Лэшане

Бразильский Будда больше всемирно известной статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, на горе Корковадо, высота которой составляет 30 метров (не считая пьедестала).

[ + – ] Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро

Работа над статуей была завершена в 2020 году, открытие было запланировано на июнь того же года. Но из-за задержки работ и пандемии коронавируса монастырь решил перенести мероприятие на апрель 2021 года. Потом была еще одна отсрочка, так как ситуация с заболеваемостью в Бразилии оставалась очень тяжелой.

В декабре 2020 года статуя приняла духовное крещение согласно основам буддизма. Церемония называется "открытие глаз", она придает памятнику "душу".

Статуя еще до официального открытия стала туристической достопримечательностью штата и привлекает внимание тех, кто проезжает по близлежащему шоссе. По данным монастыря, за выходные памятник принимает около 4000 посетителей.

Отметим, что возвышающийся над Рио-де-Жанейро Христос — не самый большой в Бразилии. В городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс стоит монумент, посвященный Христу, высота которого 31,5 м. Кроме того, в настоящее время в городе Энкантаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул строится 35-метровая статуя Христа Заступника.

В Бразилии находится крупнейшая в Латинской Америке буддистская община. В ходе переписи населения 2010 года 244 тыс. бразильцев назвали себя буддистами. Столь крупное число буддистов для латиноамериканской страны объясняется значительной японской диаспорой. Кроме того, довольно много буддистов среди приехавших из Китая и Кореи.

Согласно Конституции, Бразилия – светское государство. Около 65% ее граждан являются прихожанами Римско-католической церкви, что делает Бразилию крупнейшей католической страной мира. В стране также действует ряд католических церквей, порвавших отношения с Римом.

Еще 22% бразильцев — протестанты. Спиритизм исповедуют 3,8 млн человек, ислам – 204 тыс., иудаизм – 125 тыс.

Напомним, в Таиланде на Всемирный день Земли-2021 один буддийский фонд выложил из горящих свечей самую большую карту мира с сидящим Буддой. Таким образом буддисты хотели привлечь внимание к необходимости позитивно мыслить и очищать разум с помощью медитации.

В Сети появился отчет бразильской полиции, в котором описывается встреча жителей и правоохранителей городка Клаудио, расположенного неподалеку от Рио-де-Жанейро, с НЛО.