У Бразилії відкрили статую Будди, яка вище знаменитої статуї Христа (відео, фото)

В країні все 244 тис. буддистів, але статуя Будди у них — друга за розміром у світі.

Гігантська статуя Будди була урочисто відкрита в суботу, 28 серпня, в дзен-буддійському монастирі в Ібірасу, на півночі штату Еспіріту-Санту в Бразилії. Відвідати статую можна в будь-який час доби і безкоштовно, повідомило видання Globo.

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Статуя виконана зі сталі і бетону, вона важить 350 тонн і має висоту 35 метрів.

Це друга за величиною статуя Будди в світі, вона поступається тільки статуї в Лешані, в Китаї, яка вважається об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

[ + – ] Статуя Будди в Лешань

Бразильський Будда більше всесвітньо відомої статуї Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро, на горі Корковадо, висота якої становить 30 метрів (не рахуючи п'єдесталу).

[ + – ] Христос Спаситель в Ріо-де-Жанейро

Робота над статуєю була завершена в 2020 році, і відкриття було заплановано на червень того ж року. Але через затримку робіт і пандемію коронавірусу монастир вирішив перенести захід на квітень 2021 року. Потім була ще одна відстрочка, через те, що ситуація з захворюваністю в Бразилії залишалася дуже важкою.

У грудні 2020 року статуя прийняла духовне хрещення відповідно до засад буддизму. Церемонія називається "відкриття очей", вона надає пам'ятнику "душу".

Статуя ще до офіційного відкриття стала туристичною визначною пам'яткою штату, і привертає увагу тих, хто проїжджає по довколишньому шосе. За даними монастиря, за вихідні пам'ятник приймає близько 4000 відвідувачів.

Відзначимо, що Христос над Ріо-де-Жанейро — не найбільший в Бразилії. У місті Елой-Мендес в штаті Мінас-Жерайс стоїть монумент, присвячений Христу, висота якого 31,5 м. Крім того, зараз в місті Енкантада в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул будується 35-метрова статуя Христа Заступника.

У Бразилії знаходиться найбільша в Латинській Америці буддистська громада. Під час перепису населення 2010 року 244 тис. бразильців назвали себе буддистами. Настільки велике число буддистів для латиноамериканської країни пояснюється значною японської діаспорою. Крім того, досить багато буддистів серед приїхавших з Китаю і Кореї.

Згідно з Конституцією, Бразилія — світська держава. Близько 65% її громадян є прихожанами Римсько-католицької церкви, що робить Бразилію найбільшої католицькою країною світу. У країні також діє ряд католицьких церков, які порвали відносини з Римом.

Ще 22% бразильців — протестанти. Спіритизм сповідують 3,8 млн осіб, іслам — 204 тис., іудаїзм — 125 тис.

Нагадаємо, в Таїланді на Всесвітній день Землі-2021 один буддійський фонд виклав з палаючих свічок найбільшу карту світу з сидячим Буддою. Таким чином буддисти хотіли привернути увагу до необхідності позитивно мислити і очищати розум за допомогою медитації.

У Мережі з'явився звіт бразильської поліції, в якому описується зустріч жителів і правоохоронців містечка Клаудіо, розташованого неподалік від Ріо-де-Жанейро, з НЛО.