Россиянина, проплывшего 20 км до Японии, вернут обратно

Японцы посчитали, что нельзя предоставить статус беженца беглецу с территорий, которые Токио считает своими.

Миграционные власти Японии решили, что гражданин РФ, приплывший ранее на Хоккайдо с южнокурильского острова Кунашир, не соответствует требованиям для получения статуса беженца. В ближайшее время беглеца передадут генеральному консульству России в Саппоро. Об этом сообщила газета Hokkaido.

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Японские власти почти 10 дней думали, как им поступить. Дело в том, что россиянин приплыл с острова Кунашир, который в Японии считают оккупированными Северными территориями. Поэтому 20-километровый заплыв с Кунашира на Хоккайдо с точки зрения национального законодательства считается внутренним путешествием.

В Токио также изучали, не станет ли депортация жителя Кунашира в РФ косвенным признанием прав России на этот остров.

В итоге все же решили, что предоставление статуса беженца россиянину с Кунашира в данной ситуации является самым плохим вариантом.

О появлении в Японии россиянина, просящего убежище, власти сообщили 20 августа. Но приплыл он на северный остров Хоккайдо днем 19 августа.

Как сообщил корреспондент агентства ТАСС в Японии, иностранца заметили в прибрежном поселке Сибецу – он без дела слонялся по тихим улицам.

"Он был в синем тренировочном костюме и кроссовках, с рюкзаком, – рассказывал один из жителей репортерам. – На мои вопросы он ответил на японском: "Паспорт нет. Кунашир, приплыл".

Позже посольство РФ в Японии сообщило, что перебежчика зовут В.Ф. Нокард. Японские СМИ писали, что речь идет о человеке по имени Ваас Феникс (в прошлом вроде просто Владимир) Нокард. Уроженец Ижевска, он перебрался на Кунашир, где перебивался временными подработками и посещал курсы японского языка. В 2011 году Ваас Феникс легально приезжал в Японию, однако просрочил свое пребывание и был депортирован за нарушение визового режима.

Политическое убежище в Японии предоставляют очень редко и в крайне исключительных случаях. В годы "холодной войны" советских перебежчиков японские власти почти сразу отправляли в США.

Ваас Феникс просил и его отправить в третью страну, но японцы отказали.

По сообщениям СМИ, он некоторое время назад пытался получить статус беженца в Австралии, когда приезжал туристом на индонезийский остров Бали.

На днях японская полиция нашла в прибрежной полосе гидрокостюм и другие вещи, которые спрятал там перебежчик. Это подтверждает его слова о "броске вплавь" через пролив Измены.

Фокус ранее сообщал: посольство РФ в Японии заявило, что дипломаты уже выясняют обстоятельства инцидента и находятся "в тесном контакте с японскими компетентными органами"

Напомним, два года назад 26-летний россиянин на границе Украины попросил политического убежища. Парень утверждал, что российские власти преследуют его за участие в акциях протеста.

В Сумской области сотрудники Госпогранслужбы за незаконное пересечение границы Украины задержали супружескую пару из России, которая в последствии попросила политического убежища.