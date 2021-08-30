Росіянина, який проплив 20 км до Японії, повернуть назад

Японці вважають, що не можна надати статус біженця втікачеві з територій, які Токіо вважає своїми.

Міграційна влада Японії вирішила, що громадянин РФ, який приплив раніше на Хоккайдо з південнокурильського острова Кунашир, не відповідає вимогам для отримання статусу біженця. Найближчим часом втікача передадуть генеральному консульству Росії в Саппоро. Про це повідомила газета Hokkaido.

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Японська влада майже 10 днів думала, як їм вчинити. Справа в тому, що росіянин приплив з острова Кунашир, який в Японії вважають окупованими Північними територіями. Тому 20-кілометровий заплив із Кунашир на Хоккайдо з точки зору національного законодавства вважається внутрішньою подорожжю.

У Токіо також вивчали, чи не стане депортація жителя Кунашир в РФ непрямим визнанням прав Росії на цей острів.

Зрештою ж вирішили, що надання статусу біженця росіянину з Кунашир у цій ситуації є найгіршим варіантом.

Про появу в Японії росіянина, який просить притулок, влада повідомила 20 серпня. Але приплив він на північний острів Хоккайдо вдень 19 серпня.

Як повідомив кореспондент агентства ТАСС в Японії, іноземця помітили в прибережному селищі Сібецу — він без діла тинявся тихими вулицями.

"Він був у синьому тренувальному костюмі та кросівках, із рюкзаком, — розповідав один із жителів репортерам. — На мої питання він відповів японською: "Паспорт немає. Кунашир, приплив".

Пізніше посольство РФ в Японії повідомило, що перебіжчика звуть В. Ф. Нокард. Японські ЗМІ писали, що йдеться про людину на ім'я Вааса Фенікс (у минулому начебто просто Володимир) Нокард. Уродженець Іжевська, він перебрався на Кунашир, де перебивався тимчасовими підробітками і відвідував курси японської мови. У 2011 році Вааса Фенікс легально приїжджав до Японії, однак протермінував своє перебування і був депортований за порушення візового режиму.

Політичний притулок в Японії надають дуже рідко і в украй виняткових випадках. У роки "холодної війни" радянських перебіжчиків японська влада майже відразу відправляла в США.

Вааса Фенікс просив і його відправити в третю країну, але японці відмовили.

За повідомленнями ЗМІ, він деякий час тому намагався отримати статус біженця в Австралії, коли приїжджав туристом на індонезійський острів Балі.

Днями японська поліція знайшла в прибережній смузі гідрокостюм та інші речі, які заховав там перебіжчик. Це підтверджує його слова про "кидання вплав" через протоку Зради.

Фокус раніше повідомляв: посольство РФ в Японії заявило, що дипломати вже з'ясовують обставини інциденту і знаходяться "в тісному контакті з японськими компетентними органами"

Нагадаємо, два роки тому 26-річний росіянин на кордоні України попросив політичного притулку. Хлопець стверджував, що російська влада переслідує його за участь в акціях протесту.

У Сумській області співробітники Держприкордонслужби за незаконний перетин кордону України затримали подружню пару з Росії, яка надалі попросила політичного притулку.