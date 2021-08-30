В Индии еще 12 детей умерли от загадочной лихорадки (видео)

Болезнь характеризуется высокой температурой и обезвоживанием. За неделю от нее скончались 68 человек, в том числе 40 детей.

За последние сутки от загадочной лихорадки в Фирозабадском районе Индии умерли 12 детей, а общее число жертв нового заболевания приближается к 70, информирует в понедельник, 30 августа The Times of India, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

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Отмечается, что вирусная лихорадка охватила некоторые районы западного штата Уттар-Прадеш, унеся за последнюю неделю 68 жизней, в том числе 40 детей.

Большинство из заболевших жаловались на высокую температуру, обезвоживание, а врачи диагностировали у них внезапное падение числа тромбоцитов в крови.

У других пациентов были симптомы лихорадки денге, и они умерли во время лечения. Больше всего случаев новой лихорадки зарегистрировано в районах Агры, Матхура, Майнпури, Эта и Касгандж, сильнее всего пострадал район Фирозабад, где медики сражаются за жизни 72 детей.

[ + – ] Лихорадка в Индии

Чиновники от медицины отмечают, что причинами распространения болезни являются отсутствие санитарии и гигиены.

По словам главного медицинского суперинтенданта Фирозабадского медицинского колледжа Хансраджа Сингха, пациенты с вирусной лихорадкой принимаются в палаты Covid-19.

"Врачи и фельдшеры обеспокоены силой лихорадки. Детям требуется две недели, чтобы выздороветь", – сказал он.

Напомним, в мае 2021 года в Индии из-за резкого роста количества заражений была объявлена эпидемия Черного Фунгуса.

В том же месяце Минздрав предупредил о высокой угрозе распространения полиомиелита – тяжелого заболевания, способного поразить центральную нервную систему и даже привести к смерти.

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