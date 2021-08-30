В Індії ще 12 дітей померли від загадкової лихоманки (відео)

Хвороба характеризується високою температурою і зневодненням. За тиждень від неї померли 68 осіб, зокрема 40 дітей.

За останню добу від загадкової лихоманки у Фірозабадському районі Індії померли 12 дітей, а загальна кількість жертв нового захворювання наближається до 70, інформує в понеділок, 30 серпня, The Times of India, посилаючись на міністерство охорони здоров'я країни.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зазначається, що вірусна лихоманка охопила деякі райони західного штату Уттар-Прадеш, забравши за останній тиждень 68 життів, зокрема 40 дітей.

Більшість із хворих скаржилися на високу температуру, зневоднення, а лікарі діагностували у них раптове зменшення кількості тромбоцитів у крові.

В інших пацієнтів були симптоми лихоманки денге, і вони померли під час лікування. Найбільше випадків нової лихоманки зареєстровані в районах Агри, Матхура, Майнпурі, Ета та Касгандж, найсильніше постраждав район Фірозабад, де медики борються за життя 72 дітей.

[ + – ] Лихоманка в Індії

Чиновники від медицини зазначають, що причинами поширення хвороби є відсутність санітарії та гігієни.

За словами головного медичного суперінтенданта Фірозабадського медичного коледжу Хансраджа Сінгха, пацієнти з вірусною лихоманкою приймаються в палати Covid-19.

"Лікарі та фельдшери стурбовані силою лихоманки. Дітям потрібно два тижні, щоб одужати", — сказав він.

Нагадаємо, в травні 2021 року в Індії через різке зростання кількості заражень була оголошена епідемія Чорного Фунгусу.

Того ж місяця МОЗ попередило про високу загрозу поширення поліомієліту — важкого захворювання, здатного вразити центральну нервову систему та навіть призвести до смерті.

Поки світ сперечається про можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії, Фокус нагадав про найвідоміші випадки, коли збудники небезпечних хвороб вирвалися на волю.