Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего ранее Байдена

Афганец 13 лет назад входил в спасательную группу, которая эвакуировала после вынужденной посадки в заснеженных горах трех сенаторов США.

США не вывезли из Афганистана многих переводчиков, которые много лет сотрудничали с ними. Среди них есть и Мохаммед (он просил не называть его полного имени), который в 2008 году помогал спасти трех сенаторов США, среди них был и Джо Байден. Об этом написала The Wall Street Journal (WSJ).

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В феврале 2008 года сенаторы совершали поездку по Афганистану. Два вертолета Black Hawk армии США совершили вынужденную посадку в отдаленной горной местности из-за снежной бури и подал сигнал бедствия. 38-летний Мохаммед вместе с десантниками США был отправлен на спасение сенаторов.

Операция прошла успешно и сенаторов доставили на базу ВВС США.

Сейчас Мохаммед и его четверо детей скрываются от талибов. Когда проходила эвакуация из Кабула, Мохаммед добрался до ворот аэропорта, однако американские военные сказали, что могут пропустить только его самого, без жены и детей (их четверо). "Господин президент, спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь", – приводит слова переводчика WSJ.

На брифинге журналист WSJ спросил пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что он может передать этому переводчику. Спикер пообещала, что его вывезут из Афганистана.

"Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю. Мы вас вывезем", – заверила Псаки.

Также сообщается, что Мохаммед пытался перебраться в США на протяжении последних нескольких лет, но процесс не двигался из-за "бюрократических сложностей".

Еще 4000 афганцев, которые работали с американскими войсками, многие из которых были переводчиками, получили разрешение на переезд в Соединенные Штаты со своими семьями в связи с выводом американских войск. Об этом 21 июля сообщали официальные лица Госдепартамента.

Напомним, в ночь на 31 августа все представители вооруженных сил США покинули территорию Афганистана. Об этом сообщил в Twitter представитель "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты готовы работать с представителями "Талибана", если это будет затрагивать национальные интересы США.