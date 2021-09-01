Білий дім пообіцяв вивезти афганського перекладача, який врятував раніше Байдена

Афганець 13 років тому входив у рятувальну групу, яка евакуювала після вимушеної посадки в засніжених горах трьох сенаторів США.

США не вивезли з Афганістану більшість перекладачів, які багато років співпрацювали з ними. Серед них є і Мохаммед (він просив не називати його повного імені), який у 2008 році допомагав врятувати трьох сенаторів США, серед них був і Джо Байден. Про це написала The Wall Street Journal (WSJ).

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У лютому 2008 року сенатори здійснювали поїздку по Афганістану. Два вертольоти Black Hawk армії США зробили вимушену посадку у віддаленій гірській місцевості через снігову бурю і подали сигнал лиха. 38-річний Мохаммед разом із десантниками США був відправлений на порятунок сенаторів.

Операція пройшла успішно і сенаторів доставили на базу ВПС США.

Зараз Мохаммед і його четверо дітей ховаються від талібів. Коли проходила евакуація з Кабула, Мохаммед дістався до воріт аеропорту, проте американські військові сказали, що можуть пропустити тільки його самого, без дружини і дітей (їх четверо). "Пане президенте, врятуйте мене і мою сім'ю. Не залишайте мене тут", — наводить слова перекладача WSJ.

На брифінгу журналіст WSJ запитав прессекретарку Білого дому Джен Дженніфер Псакі, що він може передати цьому перекладачеві. Спікерка пообіцяла, що його вивезуть з Афганістану.

"Спасибі за те, що билися на нашому боці останні 20 років. Спасибі за вашу допомогу деяким дорогим мені людям у снігову бурю. Ми вас вивеземо", — запевнила Дженніфер Псакі.

Також повідомляється, що Мохаммед намагався перебратися в США протягом останніх кількох років, але процес не рухався через "бюрократичні складнощі".

Ще 4 000 афганців, які працювали з американськими військами, більшість з яких були перекладачами, отримали дозвіл на переїзд до Сполучених Штатів зі своїми сім'ями в зв'язку з виведенням американських військ. Про це 21 липня повідомляли офіційні особи Держдепартаменту.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня всі представники збройних сил США покинули територію Афганістану. Про це повідомив у Twitter представник "Талібану" Мохаммад Сохаїл Шахін.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Сполучені Штати готові працювати з представниками "Талібану", якщо це буде зачіпати національні інтереси США.