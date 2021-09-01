"За критику Байдена": Facebook удалил аккаунт матери погибшего морпеха в Кабуле (фото)

Шана Чаппел раскритиковала руководство страны после теракта в Кабуле, из-за чего ее аккаунт сперва удалили, а потом восстановили, извинившись перед матерью.

Социальная сеть Facebook, владеющая Instagram, удалила аккаунт матери морпеха Карима Никоуи после ее критики Байдена и руководства США. Об этом сообщает News Week.

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В соцсети извинились перед мамой за то, что ее аккаунт в Instagram был удален. Они назвали это ошибкой. Сын Никоуи погиб во время теракта в аэропорту Кабула. Его мать опубликовала пост, в котором раскритиковала власти.

[ + – ] Скриншот Шаны Чаппел в Facebook Фото: скриншот

"Вы повернулись спиной к моему сыну, ко всем нашим Героям!!! Вы так или иначе покинете Белый дом, потому что вам там не место! Кровь моих сыновей на ваших руках!!! Все 13, они на ваших руках!!! Если бы мой президент Трамп был на положенном для него месте, то мой сын и другие герои были бы живы!!! Вы скоро уведите меня снова!!", — написала Шана Чаппел в Facebook.

После этого ее аккаунт был заблокирован, а публикация удалена. Чаппел предположила, что это связано с ее критикой Байдена. Она назвала президента США предателем. Уже 31 августа представитель Facebook сообщил изданию, что аккаунт женщины восстановили.

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования госпожа Чаппел и ее семье. Ее честь ее героического сына не нарушает ни одного из наших правил. Несмотря на то, что публикация не была удалена, ее аккаунт был удален неправильно, и мы с тех пор восстановили его", — сообщили в соцсети.

Шана Чаппел — мать капрала корпуса морской пехоты Карема Никоуи, который погиб после теракта в Кабуле. Его и тела 12 других военных уже доставлены в США.

[ + – ] Шана Чаппел и ее погибший сын Карем Никоуи Фото: скриншот

Напомним, в аэропорту произошел мощный взрыв 26 августа. Погибло около 200 людей, среди них 13 военных США. Ответственность за атаку взяли на себя ИГИЛ.