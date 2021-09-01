"За критику Байдена": Facebook видалив акаунт матері загиблого морпіха в Кабулі (фото)

Шана Чаппел розкритикувала керівництво країни після теракту в Кабулі, через що її акаунт спершу видалили, а потім відновили, перепросивши в матері.

Соціальна мережа Facebook, що володіє Instagram, видалила акаунт матері морпіха Карема Нікоуї після її критики Байдена і керівництва США. Про це повідомляє News Week.

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У соцмережі перепросили в матері за те, що її акаунт в Instagram був видалений. Вони назвали це помилкою. Син Нікоуї загинув під час теракту в аеропорту Кабула. Його мати опублікувала пост, у якому розкритикувала владу.

[ + – ] Скріншот Шани Чаппел у Facebook Фото: скриншот

"Ви повернулися спиною до мого сина, до всіх наших Героїв!!! Ви так чи інакше покинете Білий дім, тому що вам там не місце! Кров моїх синів на ваших руках!!! Усі 13, вони на ваших руках!!! Якби мій президент Трамп був на належному для нього місці, то мій син та інші герої були б живі!!! Ви незабаром побачите мене знову!!", — написала Шана Чаппел у Facebook.

Після цього її акаунт був заблокований, а публікація видалена. Чаппел припустила, що це пов'язано з її критикою Байдена. Вона назвала президента США зрадником. Уже 31 серпня представник Facebook повідомив виданню, що акаунт жінки відновили.

"Ми висловлюємо наші глибокі співчуття пані Чаппел та її сім'ї. Її честь її героїчного сина не порушує жодного з наших правил. Незважаючи на те, що публікація не було вилучена, її акаунт був вилучений неправильно, і ми з тих пір відновили його", — повідомили в соцмережі.

Шана Чаппел — мати капрала корпусу морської піхоти Карема Нікоуї, який загинув після теракту в Кабулі. Його і тіла 12 інших військових уже доставлені в США.

[ + – ] Шана Чаппел та її загиблий син Карем Нікоуї Фото: скриншот

Нагадаємо, в аеропорту стався потужний вибух 26 серпня. Загинуло близько 200 людей, серед них 13 військових США. Відповідальність за атаку взяли на себе ІДІЛ.