Наводнение в Нью-Йорке: погибли не меньше 22 человек, вода затапливает метро и дома (видео)

Жители штата из-за непогоды застревали в своих автомобилях и вагонах метрополитена. Стихия спровоцировала отключение света в почти 37 тысячах домов.

В результате сильных осадков и наводнения в американском штате Нью-Йорк, спровоцированного ураганом Ида, погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе двухлетний мальчик, его родители и 86-летняя жительница региона. Пользователи сети продолжают делиться ужасающими кадрами потопа. Об этом в четверг, 2 сентября, пишет местное издание NBC News.

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По словам очевидцев, вода поднялась настолько высоко, что затапливала квартиры на первых этажах. Спасатели в основном обнаруживали жертв стихии в подвальных помещениях своих домов.

[ + – ] Полицейские увозят тела жертв наводнения

Представитель спасательной службы Нью-Йорка сообщил журналистам, что его коллеги провели всю минувшую ночь, спасая "сотни людей по всему городу" во время непогоды.

[ + – ] Вода затопила станции нью-йоркского метро

[ + – ] Затопленное метро в Нью-Йорке

Они вытаскивали людей, застрявших в своих автомобилях и сопровождали жителей города из затопленных станций метро.

[ + – ] Вода уносит автомобиль с человеком внутри него

Также в разгар наводнения была проведена эвакуация по меньшей мере шести поездов метро, которые застряли между станциями. Сейчас спасатели восстанавливают электроснабжение, которое пропало в почти 37 тысячах домов по всему штату.

[ + – ] Так выглядит движение автомобилей в затопленном Нью-Йорке

При этом некоторые продолжали ходить на работу, несмотря на сильный потоп. Так, одному из жителей штата удалось заснять, как сотрудник одной из службы доставки еды едет доставлять заказ клиенту.

[ + – ] Доставщик еды в Нью-Йорке во время наводнения

Некоторые даже находили возможность отдохнуть во время разгула стихии. В сети появились кадры, на которых можно увидеть, как мужчина плавает посреди улицы на надувном матрасе и курит кальян.

[ + – ] Отдых жителя Нью-Йорка во время потопа

По данным Национальной метеорологической службы, остаточные наводнения после урагана Ида ожидаются в некоторых районах штата Нью-Йорк до конца пятницы, 3 сентября.

[ + – ] Потоп возле метро

[ + – ] Из-за наводнения проезжая часть превратилась в реку

Напомним, в воскресенье, 29 августа, на штат Луизиана обрушился ураган "Ида". Американские власти опасались, что он станет таким же разрушительным, как "Катрина" в 2005 году.

Позже ураган превратился в посттропический циклон, который пошел в северо-восточном направлении по территории США. Непогода застала штат Нью-Йорк, в связи с чем местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.