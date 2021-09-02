Наводнение в Нью-Йорке: погибли не меньше 22 человек, вода затапливает метро и дома (видео)
Жители штата из-за непогоды застревали в своих автомобилях и вагонах метрополитена. Стихия спровоцировала отключение света в почти 37 тысячах домов.
В результате сильных осадков и наводнения в американском штате Нью-Йорк, спровоцированного ураганом Ида, погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе двухлетний мальчик, его родители и 86-летняя жительница региона. Пользователи сети продолжают делиться ужасающими кадрами потопа. Об этом в четверг, 2 сентября, пишет местное издание NBC News.
По словам очевидцев, вода поднялась настолько высоко, что затапливала квартиры на первых этажах. Спасатели в основном обнаруживали жертв стихии в подвальных помещениях своих домов.
Представитель спасательной службы Нью-Йорка сообщил журналистам, что его коллеги провели всю минувшую ночь, спасая "сотни людей по всему городу" во время непогоды.
Они вытаскивали людей, застрявших в своих автомобилях и сопровождали жителей города из затопленных станций метро.
Также в разгар наводнения была проведена эвакуация по меньшей мере шести поездов метро, которые застряли между станциями. Сейчас спасатели восстанавливают электроснабжение, которое пропало в почти 37 тысячах домов по всему штату.
При этом некоторые продолжали ходить на работу, несмотря на сильный потоп. Так, одному из жителей штата удалось заснять, как сотрудник одной из службы доставки еды едет доставлять заказ клиенту.
Некоторые даже находили возможность отдохнуть во время разгула стихии. В сети появились кадры, на которых можно увидеть, как мужчина плавает посреди улицы на надувном матрасе и курит кальян.
По данным Национальной метеорологической службы, остаточные наводнения после урагана Ида ожидаются в некоторых районах штата Нью-Йорк до конца пятницы, 3 сентября.
Напомним, в воскресенье, 29 августа, на штат Луизиана обрушился ураган "Ида". Американские власти опасались, что он станет таким же разрушительным, как "Катрина" в 2005 году.
Позже ураган превратился в посттропический циклон, который пошел в северо-восточном направлении по территории США. Непогода застала штат Нью-Йорк, в связи с чем местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.