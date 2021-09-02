Повінь у Нью-Йорку: загинули не менше 22 осіб, вода затоплює метро і будинки (відео)
Жителі штату через негоду застрявали у своїх автомобілях і вагонах метрополітену. Стихія спровокувала відключення світла в майже 37 тисячах будинків.
Унаслідок сильних опадів і повені в американському штаті Нью-Йорк, спровокованого ураганом Іда, загинули щонайменше дев'ять осіб, зокрема дворічний хлопчик, його батьки і 86-річна мешканка регіону. Користувачі мережі продовжують ділитися жахливими кадрами потопу. Про це в четвер, 2 вересня, пише місцеве видання New York Daily News.
За словами очевидців, вода піднялася настільки високо, що затоплювала квартири на перших поверхах. Рятувальники здебільшого знаходили жертв стихії у підвальних приміщеннях своїх будинків.
Представник рятувальної служби Нью-Йорка повідомив журналістам, що його колеги провели всю минулу ніч, рятуючи "сотні людей по всьому місту" під час негоди.
Вони витягали людей, які застрягли у своїх автомобілях і супроводжували жителів міста із затоплених станцій метро.
Також у розпал повені була проведена евакуація щонайменше шести поїздів метро, які застрягли між станціями. Зараз рятувальники відновлюють електропостачання, яке зникло в майже 37 тисячах будинків по всьому штату.
При цьому деякі продовжували ходити на роботу, незважаючи на сильний потоп. Так, одному із жителів штату вдалося зняти, як співробітник однієї зі служби доставки їжі їде доставляти замовлення клієнта.
Деякі навіть знаходили можливість відпочити під час розгулу стихії. У мережі з'явилися кадри, на яких можна побачити, як чоловік плаває посеред вулиці на надувному матраці та курить кальян.
За даними Національної метеорологічної служби, залишкові повені після урагану Іда очікуються в деяких районах штату Нью-Йорк до кінця п'ятниці, 3 вересня.
Нагадаємо, в неділю, 29 серпня, на штат Луїзіана обрушився ураган "Іда". Американська влада побоювалася, що він стане таким же руйнівним, як "Катріна" в 2005 році.
Пізніше ураган перетворився на посттропічний циклон, який пішов у північно-східному напрямку по території США. Негода застала штат Нью-Йорк, у зв'язку з чим місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації.