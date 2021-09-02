Повінь у Нью-Йорку: загинули не менше 22 осіб, вода затоплює метро і будинки (відео)

Жителі штату через негоду застрявали у своїх автомобілях і вагонах метрополітену. Стихія спровокувала відключення світла в майже 37 тисячах будинків.

Унаслідок сильних опадів і повені в американському штаті Нью-Йорк, спровокованого ураганом Іда, загинули щонайменше дев'ять осіб, зокрема дворічний хлопчик, його батьки і 86-річна мешканка регіону. Користувачі мережі продовжують ділитися жахливими кадрами потопу. Про це в четвер, 2 вересня, пише місцеве видання New York Daily News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами очевидців, вода піднялася настільки високо, що затоплювала квартири на перших поверхах. Рятувальники здебільшого знаходили жертв стихії у підвальних приміщеннях своїх будинків.

[ + – ] Поліцейські відвезли тіла жертв повені

Представник рятувальної служби Нью-Йорка повідомив журналістам, що його колеги провели всю минулу ніч, рятуючи "сотні людей по всьому місту" під час негоди.

[ + – ] Вода затопила станції нью-йоркського метро

[ + – ] Затоплене метро в Нью-Йорку

Вони витягали людей, які застрягли у своїх автомобілях і супроводжували жителів міста із затоплених станцій метро.

[ + – ] Вода забирає автомобіль із людиною всередині нього

Також у розпал повені була проведена евакуація щонайменше шести поїздів метро, які застрягли між станціями. Зараз рятувальники відновлюють електропостачання, яке зникло в майже 37 тисячах будинків по всьому штату.

[ + – ] Так виглядає рух автомобілів у затопленому Нью-Йорку

При цьому деякі продовжували ходити на роботу, незважаючи на сильний потоп. Так, одному із жителів штату вдалося зняти, як співробітник однієї зі служби доставки їжі їде доставляти замовлення клієнта.

[ + – ] Доставник їжі в Нью-Йорку під час повені

Деякі навіть знаходили можливість відпочити під час розгулу стихії. У мережі з'явилися кадри, на яких можна побачити, як чоловік плаває посеред вулиці на надувному матраці та курить кальян.

[ + – ] Відпочинок жителя Нью-Йорка під час потопу

За даними Національної метеорологічної служби, залишкові повені після урагану Іда очікуються в деяких районах штату Нью-Йорк до кінця п'ятниці, 3 вересня.

[ + – ] Потоп біля метро

[ + – ] Через повінь проїжджа частина перетворилася на річку

Нагадаємо, в неділю, 29 серпня, на штат Луїзіана обрушився ураган "Іда". Американська влада побоювалася, що він стане таким же руйнівним, як "Катріна" в 2005 році.

Пізніше ураган перетворився на посттропічний циклон, який пішов у північно-східному напрямку по території США. Негода застала штат Нью-Йорк, у зв'язку з чим місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації.