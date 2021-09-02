В Южной Африке начали делать прививки от коронавируса в поезде (фото, видео)

Поезд отправится из Йоханнесбурга в сельскую местность. Там жителям приходится проделывать долгий путь до центров вакцинации.

В Южной Африке на железнодорожном вокзале в самом большом городе страны Йоханнесбурге открыли специальный поезд для вакцинации граждан от коронавируса. За инициативой стоит одна из местных логистических компаний, а ее целью является предоставление доступа к препарату жителям отдаленных от центров вакцинации регионов. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным журналистов, правительство страны открыло вакцинацию от коронавируса для всех взрослых граждан лишь в прошлом месяце, поэтому сейчас в центрах вакцинации по всей стране наблюдаются длинные очереди. Жителям отдаленных регионов приходится проделывать долгий путь к центрам прививок, однако и это не гарантирует им получение укола — препарат к тому времени может уже закончиться.

Фото: Facebook

Ожидается, что со станции Спрингс в Йоханнесбурге поезд отправится в сельские районы Восточно-Капской провинции ЮАР, в которой проживают около 7 миллионов человек. На данный момент ответственная за поезд вакцинация компания планирует, что состав будет работать до ноября этого года.

[ + – ] Поезд вакцинации в ЮАР

Напомним, в августе в Киеве начал работу мобильный центр вакцинации от коронавируса, размещенный в автобусе. Уколы там можно получить в порядке живой очереди, без предварительной записи.

Также мы писали, что еще один центр вакцинации открылся в гипермаркете "Эпицентр" в столице.